Cara Delevingne protagonista dell’eco-thriller ‘The Climb’

Il nuovo progetto di Hayley Easton Street ha inglobato la modella e attrice Cara Delevigne, nota non solo come showgirl ma anche come attivista

Cara Delevigne: attivista fuori e dentro i film

L’attrice e attivista Cara Delevingne interpreterà una temeraria scalatrice in The Climb.

Basato su eventi reali, l’eco-thriller segue le vicende di sei donne comuni che protestano contro la trivellazione dell’Artico ad parte di Shell Oil.

Il film racconta la storia di una protesta guidata da Greenpeace, quando le attiviste scalano l’edificio più alto d’Europa, lo Shard di Londra.

Cara Delevingne interpreterà una delle protagoniste nei panni della temeraria scalatrice che è la testa e il cuore dell’impresa.

Dal suo debutto come attrice nel 2012 in “Anna Karenina” di Joe Wright, Delevingne ha recitato in “Paper Towns”, l’adattamento cinematografico del romanzo di John Green, “Suicide Squad” della DC Comics. Ha poi preso parte al blockbuster di Luc Besson “Valerian e la città dei mille pianeti”, “The Face of an Angel” di Michael Winterbottom, “Her Smell” di Alex Ross Perry e “Life in a Year”, al fianco di Jaden Smith. È la protagonista in “Carnival Row”, con Orlando Bloom. La vedremo presto nella seconda stagione di “Only Murders in the Building”

The Climb, la regia e l’idea dell’opera

Il film è il debutto alla regia del direttore artistico Hayley Easton Street. I suoi lavori più famosi includono “Justice League”, “Animali fantastici e dove trovarli”, “Star Wars: Il risveglio della Forza” e “Thor: The Dark World.”. Eclipse Films produrrà il film, che Beta Cinema ha inglobato e presenterà agli acquirenti al virtuale European Film Market.

Il film verrà diretto utilizzando la tecnologia di produzione virtuale, che è stata precedentemente utilizzata in spettacoli come “The Mandalorian” e “The Book Of Boba Fett” disponibili su Disney+.

Tassilo Hallbauer, responsabile delle vendite e delle acquisizioni di Beta Cinema, ha dichiarato: “Hayley ha scritto un successo assoluto di una sceneggiatura, raccontando una storia che non potrebbe essere più attuale e importante in tutto il mondo in questo momento – avvolta in un thriller che rapirà lo spettatore. Con una Cara Delevingne intrepida, impegnata e incredibilmente solidale a bordo, siamo certi di creare un interesse globale per ‘The Climb’ all’EFM di Berlino”.