Captain Marvel 2: le riprese inizieranno a fine maggio

Il film Captain Marvel 2 è ormai sulla lista delle produzioni che cominceranno a metà primavera di quest’anno.

Cosa sappiamo di “Captain Marvel 2”

Notizie recenti hanno indicato “Captain Marvel 2” tra le produzioni che sarebbero iniziate nella tarda primavera. Production Weekly conferma che le riprese del film hanno una data di inizio ed è indicata quella del 31 maggio. La produzione dovrebbe avvenire nei Pinewood Studios nel Regno Unito, a Los Angeles e nel New Jersey.

“Captain Marvel 2” sarà diretto da Nia DaCosta di “Candyman”, con la sceneggiatura di Megan McDonnell, attualmente impegnata con la serie Marvel “WandaVision” in onda su Disney+. Il film vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers/Captain Marvel, Iman Vellani (Kamala Khan/Ms.Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e di Zawe Ashton in un ruolo attualmente sconosciuto.

Brie Larson commenta il suo personaggio

All’inizio dell’anno Brie Larson ha lasciato un suo commento in un video su Youtube riguardo la sua esperienza nel personaggio di Carol Danvers: “guardi questi film e vedi persone fare queste ed esclami ‘whoa’. Mi hanno dovuto insegnare a fare cose che non avevo mai fatto in vita mia.”

L’attrice poi si è soffermata sulla figura del suo personaggio e su cosa ha prodotto su se stessa e sul pubblico “Sono cambiata davvero tanto. Sono cresciuta davvero tanto. Per questo, sono davvero entusiasta di vedere cosa potrà portare a Carol al sequel di Captain Marvel grazie a chi sono ora. Vedere come avete accolto Carol e l’avete trasformata in un simbolo è stato assolutamente straordinario e incredibile. Per affrontare le difficoltà della vita, per ritrovare la forza necessaria per affrontare certi momenti… avete sempre fatto riferimento a questo personaggio e trovato in lei qualcosa, al di là che si trattasse di una battuta tratta dal film o dai fumetti. Sono entusiasta all’idea di poter far crescere ancora di più tutto ciò”

Ancora nessun dettaglio trapela riguardo la trama del film. Naturalmente sappiamo che Carol Danvers tornerà e ciò dovrebbe accadere l’11 novembre 2022.

Francesca Reale

08/04/2021