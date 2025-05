Cannes 2025: Tre film in concorso e nuove proposte da scoprire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mercoledì 21 maggio 2025, Cannes si prepara a una giornata ricca di emozioni cinematografiche con tre film in concorso. La Croisette è pronta a ospitare storie che esplorano relazioni umane, memoria e la complessità dei legami familiari. I titoli presentati promettono di catturare l’attenzione del pubblico e della critica, grazie a sceneggiature avvincenti e interpretazioni di attori di talento.

The history of sound: Un viaggio nella memoria

Il primo film in concorso è “The history of sound”, diretto da Oliver Hermanus, che vede protagonisti Paul Mescal e Josh O’Connor, due attori che hanno guadagnato notorietà negli ultimi anni. Mescal, noto per il suo ruolo in “Normal people”, è stato recentemente scelto come erede di Russell Crowe nel sequel de “Il gladiatore”. O’Connor, d’altra parte, ha collaborato con registi di fama come Luca Guadagnino e Alice Rohrwacher.

La trama di “The history of sound” si svolge nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale e segue due giovani americani che intraprendono un viaggio nel New England. Il loro obiettivo è registrare le voci, le canzoni e le storie della gente comune, contribuendo così a preservare la memoria orale di una nazione in cambiamento. Durante il loro percorso, i due protagonisti sviluppano un legame profondo, affrontando le sfide di un’epoca in cui devono nascondere i propri sentimenti. Oltre a interpretare il ruolo di Lionel, Paul Mescal assume anche la posizione di produttore esecutivo per la prima volta, segnando un importante passo nella sua carriera.

Sentimental value: Ritorno alle origini

Il secondo film in concorso è “Sentimental Value”, che segna il ritorno della talentuosa Renate Reinsve, vincitrice del premio per la migliore attrice nel 2021 con “La persona peggiore del mondo”, diretto da Joachim Trier. In questa nuova pellicola, Reinsve interpreta un’attrice che vive un conflitto interiore legato alla sua famiglia. La storia si sviluppa nel mondo dello spettacolo, dove il suo personaggio è molto legato alla sorella, ma ha un rapporto difficile con il padre, un regista interpretato da Stellan Skarsgård, che ha abbandonato la famiglia per anni.

Quando il padre torna nella loro vita e le offre il ruolo principale della sua nuova sceneggiatura, l’attrice rifiuta, portando alla scelta di una star di Hollywood, interpretata da Elle Fanning. Trier continua a esplorare le dinamiche delle relazioni umane, affrontando temi di conflitto e riconciliazione, in un racconto che promette di essere dolceamaro e ricco di sfumature.

Romeria: Un viaggio di scoperta

Il terzo film in gara è “Romeria”, diretto da Carla Simon, che racconta la storia di una giovane orfana che deve recarsi sulla costa atlantica della Spagna per ottenere una firma necessaria per una borsa di studio. Durante il suo viaggio, la protagonista si ritrova circondata da una vasta famiglia di zie, zii e cugini, che la aiutano a ricomporre i pezzi di un passato che ricorda a malapena. La pellicola esplora il tema della ricerca di identità e delle relazioni familiari, offrendo uno sguardo toccante sulla vita di una giovane donna in cerca di appartenenza.

Le città di pianura: Un road movie italiano

Oltre ai film in concorso, oggi si segnala anche un titolo italiano nella sezione “Un certain regard”: “Le città di pianura” di Francesco Sossai. La storia segue due cinquantenni in difficoltà economiche, che vivono secondo la filosofia del “mai saltare l’ultimo drink”. L’incontro casuale con un timido studente di architettura darà vita a un caotico viaggio on the road attraverso la pianura veneta. Questo incontro inaspettato porterà i protagonisti a riconsiderare le loro vite e i loro progetti, in un racconto che promette di essere ricco di momenti di amicizia e introspezione.

La giornata di Cannes si preannuncia intensa e ricca di storie da raccontare, con film che affrontano temi universali e profondi, in grado di coinvolgere il pubblico e stimolare riflessioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!