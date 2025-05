Cannes 2025: Il Festival del Cinema si Prepara a Svelare Grandi Novità e Star Internazionali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina e con esso cresce l’attesa per i film e gli artisti che calcheranno il prestigioso red carpet. Quest’anno, l’evento promette di essere memorabile, con un mix di star consolidate e nuove proposte che si daranno battaglia per la Palma d’Oro. Tra le pellicole più attese, spicca il primo incontro sul grande schermo tra Robert Pattinson e Jennifer Lawrence, diretti dalla talentuosa Lynne Ramsay in “Die, My Love”. Non mancheranno anche altre sorprese, come il nuovo capitolo della saga “Mission: Impossible”, presentato da Tom Cruise.

Celebrazioni e Premi: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio

Un momento di particolare rilevanza durante il festival sarà la cerimonia di premiazione del 13 maggio, quando Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria. La consegna del premio avverrà per mano di Leonardo DiCaprio, che arriverà a Cannes proprio in tempo per l’evento. La presenza di De Niro, una delle icone del cinema mondiale, rappresenta un tributo alla sua carriera e al suo impatto sull’industria cinematografica. Poche ore dopo, il festival accoglierà anche Vittoria Ceretti, modella e fidanzata di De Niro, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più glamour.

Star e Presenze Illustri sul Red Carpet

Oltre ai protagonisti dei film in concorso, si prevede la partecipazione di numerose celebrità sul red carpet. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Asap Rocky, che potrebbe essere accompagnato da Rihanna, in attesa del loro terzo figlio, e Charlotte Gainsbourg. Non mancherà nemmeno Bono degli U2, la cui presenza è attesa con grande curiosità. Queste star, insieme a quelle già annunciate, contribuiranno a creare un’atmosfera di festa e celebrazione, tipica del festival.

L’Italia al Centro della Competizione

Quest’anno, l’Italia avrà un ruolo di primo piano con “Fuori” di Mario Martone, l’unico film italiano in gara per la Palma d’Oro. La pellicola racconta un periodo significativo della vita di Goliarda Sapienza e vede nel cast Valeria Golino nel ruolo principale, affiancata da Matilda De Angelis ed Elodie. La proiezione di “Fuori” è programmata per il 20 maggio e rappresenta un’importante opportunità per il cinema italiano di farsi notare su un palcoscenico internazionale.

Progetti e Debutti: Nuove Voci nel Cinema

Tra i film selezionati, “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, un western ambientato negli Stati Uniti, vedrà Alessandro Borghi tra i protagonisti. Questo film è stato scelto per la sezione “Un Certain Regard“, che mette in evidenza opere innovative e originali. Anche Filippo Scotti sarà presente con “Le città di pianura” di Francesco Sossai, un road movie girato in Veneto che promette di esplorare temi profondi e attuali.

Inoltre, Pierfrancesco Favino sarà tra gli interpreti di “Enzo”, film d’apertura della Quinzaine des Cinéastes, diretto dal francese Laurent Cantet. Infine, Kristen Stewart farà il suo debutto alla regia con “The Chronology of Water”, in programma per il 16 maggio, un evento che segna un passo importante nella carriera dell’attrice.

Attesa per le Star di Hollywood

Il festival non deluderà le aspettative degli appassionati di cinema, con la presenza di attori di fama mondiale come Emma Stone, Pedro Pascal, Ethan Hawke, Tom Hanks, Paul Mescal, Josh O’Connor e Denzel Washington. La varietà di talenti e storie in arrivo a Cannes promette di regalare momenti indimenticabili e di accendere l’interesse del pubblico e della critica. Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e sorprese, pronto a celebrare il meglio del cinema internazionale.

