Candidature Oscar 2023: Angela Bassett è la prima attrice dell’MCU ad essere in corsa per il premio

Dopo la pubblicazione delle nomination agli Oscar 2023, salta all’occhio una novità assoluta, Angela Bassett sarà la prima candidata agli Oscar dell’MCU. Anche la sola nomination è un riconoscimento molto importante: certifica i migliori lavori eseguiti durante l’anno dall’industria cinematografica.

Angela Bassett, rimarrà alla storia per essere stata la prima interprete ad essere nominata agli Oscar per un film del Marvel Cinematic Universe. Il film in questione si intitola: Black Panther: Wakanda Forever!, Angela Bassett è stata nominata come migliore attrice non protagonista, nel ruolo della regina Ramonda. Questa notizia ha entusiasmato i fan della serie, sia il pubblico che la critica infatti hanno lodato l’interpretazione della Bassett, fin dai primi trailer pubblicati in rete.

L’interpretazione nel film le ha portato anche altri riconoscimenti, primo tra tutti una nomination ai BAFTA, un Critics Choice Awards ed un Golden Globe. L’attrice, ha ricevuto una nomination anche agli Oscar del 1993, per la sua interpretazione nel film biografico di Tina Turner: What’s Love Got to Do with it. Guardando al passato dell’attrice ci sono anche altre interpretazioni in produzioni molto importanti partendo da film molto acclamati come Contact e Malcom X. Nella sua carriera ha recitato anche in serie tv molto conosciute ed amate in tutto il mondo come American Horror Story e 9-1-1. Nelle produzioni più recenti invece, non passano inosservati i ruoli in Wendell e Wild, Gunpowder Milkshake e Soul.

L’importanza dell’interpretazione della Bassett in Black Panther, è data soprattutto dal significato dietro questo sequel. Dopo la scomparsa di Chadwick Boseman nel 2020, protagonista del primo film, l’obiettivo è stato quello di rielaborare il sequel, per far sì che potesse essere un tributo sincero ed affettuoso all’attore. Angela Bassett, ha interpretato il ruolo di regina in maniera amorevole e sofferente. Il suo dolore per la scomparsa prematura dell’amato attore era reale, sincero, e non è passato inosservato agli occhi del pubblico.