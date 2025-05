Canale 5: il daytime 2024/2025 si prepara a chiudere, ecco le ultime puntate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il palinsesto di Canale 5 si avvia verso la conclusione della stagione 2024/2025, con i programmi di daytime che si apprestano a salutare il pubblico. Come di consueto, la rete ammiraglia di Mediaset si prepara a un “arrivederci a settembre”, segnando la fine di un ciclo di trasmissioni che ha caratterizzato il palinsesto quotidiano.

I programmi in chiusura

Nella giornata di venerdì 30 maggio, due programmi storici della rete chiuderanno i battenti per la stagione. Barbara Palombelli dirigerà l’ultima puntata di Forum, un programma che ha saputo affrontare tematiche di attualità e giustizia con un approccio diretto e coinvolgente. Contestualmente, anche Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, giungerà al termine della sua stagione. La puntata finale avrà un’importante novità: la scelta di Gianmarco Steri, che avverrà in prima serata, un evento eccezionale che promette di attrarre l’attenzione di molti telespettatori.

Altri programmi in chiusura

Il programma Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, chiuderà i battenti il 6 giugno, mentre Mattino Cinque News, guidato da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, sarà l’ultimo a salutare il pubblico, con la sua ultima puntata prevista per il 27 giugno. Questi programmi hanno rappresentato un punto di riferimento per gli spettatori, offrendo notizie, intrattenimento e approfondimenti su temi di rilevanza sociale e culturale.

Le novità della domenica e il preserale

Un’importante novità riguarda il mezzogiorno della domenica, dove la nuova edizione di Melaverde, avviata a fine marzo, continuerà a intrattenere il pubblico almeno fino alla fine di luglio. Questo programma, dedicato al mondo della natura e della gastronomia, ha riscosso un buon successo e si prepara a concludere la sua stagione con un’ampia copertura di temi legati all’agricoltura e alla tradizione culinaria italiana.

Per quanto concerne il preserale, la chiusura di Caduta Libera è ancora da definire, ma è previsto che il programma vada in replica nel weekend a partire dal 31 maggio. In access prime time, Striscia la Notizia continuerà a intrattenere i telespettatori fino a sabato 7 giugno, mantenendo viva l’attenzione su temi di attualità e satira.

Riepilogo delle chiusure di Canale 5

La stagione 2024/2025 di Canale 5 si avvia verso la conclusione con un calendario ricco di appuntamenti finali. I programmi che chiuderanno includono:

Questi eventi segnano un’importante transizione nel palinsesto della rete, che si prepara a rinnovarsi con nuove proposte per la prossima stagione.

