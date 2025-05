Canale 5 cambia programma: il Conclave interrompe Amici 24 e Pomeriggio Cinque

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, mercoledì 7 maggio 2025, i telespettatori di Canale 5 si trovano di fronte a una sorpresa inaspettata. Invece dei consueti programmi pomeridiani, come Amici 24 e Pomeriggio Cinque, il palinsesto è stato stravolto per dare spazio a uno Speciale TG5 intitolato “Aspettando la fumata bianca“. Questa decisione ha colto di sorpresa i fan del talent show di Maria De Filippi, che si aspettavano di seguire le ultime fasi di preparazione dei concorrenti in vista della semifinale di sabato 10 maggio. La scelta di Mediaset di interrompere la programmazione abituale è legata a un evento di grande rilevanza storica: l’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa, successore di Papa Francesco.

La decisione di Mediaset e l’impatto sui telespettatori

La programmazione di Canale 5 ha subito un cambiamento radicale, con l’assenza di Amici 24 e Pomeriggio Cinque, due programmi molto seguiti dal pubblico. I telespettatori abituali si sono trovati spiazzati, chiedendosi il motivo di questa interruzione. La risposta è arrivata da Città del Vaticano, dove oggi ha avuto inizio il Conclave, un evento solenne che ha richiesto una copertura mediatica adeguata. Lo speciale andrà in onda dalle 16:10 alle 18:45, proprio nel cuore del pomeriggio, un momento cruciale per la programmazione di Mediaset.

La scelta di dedicare uno spazio così ampio a un evento ecclesiastico ha suscitato diverse reazioni. Molti telespettatori si sono mostrati comprensivi, riconoscendo l’importanza storica del Conclave, mentre altri hanno espresso delusione per la mancanza di intrattenimento. La decisione di sospendere i programmi di intrattenimento per dare spazio a notizie di rilevanza mondiale è stata una mossa audace da parte della rete, che ha scelto di privilegiare un evento di grande significato spirituale.

Il Conclave: un evento storico

La giornata è iniziata con la Messa “Pro Eligendo Romano Pontifice” nella Basilica di San Pietro, celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re, alla quale hanno partecipato oltre 5.000 fedeli. Questo momento ha segnato l’inizio ufficiale del Conclave, che si svolgerà in un’atmosfera di grande solennità. Nel pomeriggio, i 133 cardinali elettori si sono riuniti nella Cappella Paolina per giurare sulla Bibbia e partecipare alla cerimonia di apertura, che prevede il giuramento di isolamento dal mondo esterno.

Alle 16:30, il Conclave ha preso ufficialmente avvio, con i cardinali pronti a votare per eleggere il 267° Papa della storia. La prima fumata, attesa intorno alle 19:00, rappresenterà un momento cruciale, poiché indicherà se è stato raggiunto un accordo sulla scelta del nuovo pontefice. Tra i nomi più accreditati per la successione a Papa Francesco ci sono Pietro Parolin, attuale segretario di Stato vaticano, e Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, insieme al cardinale filippino Luis Antonio Tagle.

Il contrasto tra Amici 24 e il Conclave

Mentre il Conclave si svolge in un contesto di grande solennità, milioni di fan di Amici 24 avrebbero dovuto seguire il daytime del programma per scoprire le ultime novità sui semifinalisti. Tuttavia, oggi non ci sono emozioni, prove o confessionali da seguire. Solo il silenzio e l’attesa per la fumata bianca dalla Cappella Sistina. Questo contrasto tra il mondo del talent show e quello della tradizione ecclesiastica crea una situazione unica, dove due riti diversi si trovano a coesistere in un momento di grande importanza.

Mediaset ha scelto di dare priorità all’evento spirituale, una decisione che ha suscitato discussioni tra i telespettatori. Non è chiaro se la puntata di Amici 24 di oggi verrà recuperata in un secondo momento o se sarà completamente cancellata. La semifinale rimane confermata per sabato, ma l’equilibrio narrativo del programma è già stato alterato, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, il Camerlengo Kevin Farrell, assistito da tre cardinali sorteggiati, supervisiona le procedure del Conclave. I voti proseguiranno nei prossimi giorni, con sessioni di voto programmate sia al mattino che al pomeriggio. Il mondo intero attende con trepidazione la fumata bianca, mentre i fan di Amici 24 sperano di rivedere presto il loro programma preferito. La televisione, in questo frangente, si ferma e osserva, testimoniando un momento di grande rilevanza storica.

