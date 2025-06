Canale 5: access prime time in evoluzione con nuovi format e alternanze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il panorama televisivo italiano si prepara a una possibile rivoluzione nel prime time di Canale 5. Dopo il successo di Striscia la Notizia, che ha chiuso l’ultima stagione con una media di 2.813.000 spettatori e il 13,90% di share, si stanno valutando nuove proposte per l’access prime time. Questo cambiamento potrebbe essere influenzato anche dai risultati straordinari di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha raggiunto punte di oltre 7 milioni di spettatori e un incredibile 32% di share.

Il futuro di Striscia la Notizia

Durante un incontro con la stampa avvenuto lo scorso dicembre, Pier Silvio Berlusconi ha discusso del futuro di Striscia la Notizia, evidenziando che, dopo 37 anni di attività, il programma sta attraversando un momento di difficoltà. Tuttavia, Berlusconi ha espresso fiducia nel lavoro di Antonio Ricci, il creatore del programma, lasciando aperta la possibilità di un’alternanza con altri format. Questo approccio è già in uso nel preserale, e l’idea di un’alternanza simile nell’access prime time non è da escludere.

Negli ultimi mesi, Mediaset ha testato diversi nuovi format da proporre in questa fascia oraria. Sono state registrate puntate zero di programmi condotti da volti noti come Pio e Amedeo, Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Alessandro Cattelan, quest’ultimo potrebbe entrare a far parte della rete nella prossima stagione. Questi esperimenti suggeriscono un forte interesse da parte della rete nel rinnovare il proprio palinsesto e attrarre un pubblico sempre più ampio.

Gerry Scotti e la ruota della fortuna

Un altro nome di spicco nel panorama televisivo è Gerry Scotti, il quale ha espresso la sua opinione riguardo all’eventuale collocazione de La Ruota della Fortuna nel prime time di Canale 5. Secondo indiscrezioni, i dirigenti di Mediaset avrebbero considerato l’idea di trasmettere il celebre game show dalle 20:30 in alternanza con Striscia la Notizia. Tuttavia, Scotti ha chiarito che preferirebbe mantenere il programma nella tradizionale fascia preserale.

Il conduttore ha proposto un’alternativa: portare in access prime time un altro format che ha condotto in passato, ovvero The Wall. Questo programma, andato in onda per sole due edizioni tra il 2017 e il 2018, ha riscosso un notevole successo, raggiungendo una media di 4.065.000 spettatori e il 20,33% di share nella sua prima stagione. Scotti ritiene che The Wall sia più adatto per il prime time rispetto a La Ruota della Fortuna, e la sua proposta potrebbe essere presa in considerazione dai vertici di Mediaset.

La popolarità di The Wall

The Wall ha dimostrato di avere un buon riscontro di pubblico durante le sue edizioni. Con una media di 3.702.000 spettatori e il 19,18% di share nella stagione successiva, il programma ha saputo attrarre l’attenzione degli spettatori, risultando un’opzione valida per il prime time. La sua struttura coinvolgente e il meccanismo di gioco hanno contribuito a creare un forte legame con il pubblico, rendendolo un candidato ideale per una nuova collocazione.

In un contesto in cui la competizione tra i vari canali è sempre più agguerrita, Mediaset sembra intenzionata a esplorare nuove strade per mantenere alta l’attenzione del pubblico. La possibilità di alternare Striscia la Notizia con nuovi format e di rivedere programmi di successo come The Wall potrebbe rappresentare una strategia vincente per il futuro della rete.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!