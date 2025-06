Can Yaman presenta Sandokan al Global Series Festival di Rimini e Riccione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per la nuova serie “Sandokan” è palpabile, con Can Yaman pronto a calarsi nel ruolo del celebre corsaro. L’attore turco sarà presente al Global Series Festival, dove parlerà della serie in arrivo su Rai 1. Questo evento rappresenta un’importante occasione per scoprire dettagli inediti sulla produzione e sul personaggio che Yaman interpreterà.

L’arrivo di Sandokan sul piccolo schermo

Dopo un’intensa fase di riprese durata quattro mesi, “Sandokan” si prepara a debuttare in televisione. Questa nuova versione, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, promette di offrire una visione moderna del leggendario corsaro. La serie, prodotta da Lux Vide, si distingue per il suo approccio innovativo, che si concentra sulla trasformazione di Sandokan da pirata a eroe, piuttosto che limitarsi a un semplice remake della storica interpretazione di Kabir Bedi degli anni Settanta.

Can Yaman, noto per il suo carisma e il suo fascino, ha dedicato tempo e impegno per interpretare al meglio questo ruolo iconico. Per prepararsi, ha seguito un rigoroso programma di allenamento e una dieta severa, perdendo dieci chili in trenta giorni. I fan sono ansiosi di vedere come Yaman darà vita a Sandokan, affiancato da un cast internazionale che include nomi di spicco come Ed Westwick, noto per il suo ruolo in “Gossip Girl”, che interpreterà il temibile Lord Brooke, e Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera, il fedele compagno del corsaro. Inoltre, l’attrice inglese Alanah Bloor avrà il ruolo di Lady Marianne, la donna che cambierà il destino di Sandokan.

Can Yaman al Global Series Festival

Il Global Series Festival, che si svolgerà dal 21 al 28 giugno a Rimini e Riccione, rappresenta un’importante vetrina per “Sandokan”. Questo festival, che raccoglie l’eredità del RomaFictionFest, è organizzato dall’APA Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del Ministero della Cultura. Durante l’evento, Can Yaman avrà l’opportunità di approfondire il suo nuovo progetto e di condividere con il pubblico dettagli esclusivi sulla serie.

L’Italian Global Series Festival si preannuncia ricco di anteprime e eventi speciali, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. La presenza di Yaman è attesa con grande entusiasmo, soprattutto dalle sue fan, che sperano di scoprire retroscena e curiosità sulla realizzazione di “Sandokan”. Con un budget considerevole e un team di esperti dedicati agli effetti speciali, la serie promette di essere un vero kolossal, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di riportare in vita le avventure del corsaro più affascinante della letteratura italiana.

Mentre il countdown per la messa in onda di “Sandokan” continua, l’aspettativa cresce, e il Global Series Festival si prepara a diventare il palcoscenico ideale per presentare al mondo questa nuova e avvincente interpretazione del classico di Salgari.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!