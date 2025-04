Camilla Boniardi e Alice Venturi: l’amicizia che ha ispirato il vodcast “Tutte le volte che”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Camilla Boniardi e Alice Venturi sono due personalità del mondo digitale che hanno saputo costruire un legame solido e autentico, dando vita a un progetto di successo. Il loro vodcast “Tutte le volte che“, giunto alla terza stagione, rappresenta un esempio di come l’amicizia possa trasformarsi in un’opportunità creativa. Le due ragazze, rispettivamente content creator e make up artist, si preparano a un evento speciale: il 15 maggio 2025 saranno presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino per una puntata live del loro podcast.

La nascita di un’amicizia

Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke, racconta come è iniziata la loro amicizia nel 2017. Le due si sono incontrate per la prima volta durante il Festival di Sanremo, dove lavoravano per progetti diversi. I loro manager, a causa di imprevisti, hanno deciso di unirle in un’unica diretta, permettendo loro di conoscersi meglio. “Ci siamo presentate in quel momento, per la prima volta. Ci conoscevamo già di vista, ma non avevamo mai parlato”, spiega Camilla. Da quel giorno, è nata una forte intesa che ha portato a un’amicizia duratura, caratterizzata da complicità e leggerezza.

Alice Venturi, nota come AliceLikeAudrey, aggiunge che la loro amicizia si basa su una comprensione reciproca. “Non ci dobbiamo sentire tutti i giorni per essere vicine l’una all’altra”, afferma. Questo approccio ha permesso loro di mantenere la propria individualità, senza pressioni o aspettative. “Siamo noi stesse al 100%”, conclude Alice, sottolineando l’importanza di una relazione sana e autentica.

Amicizia tra donne: invidie e gelosie

Le due ragazze affrontano un tema delicato: l’amicizia tra donne e la possibilità di vivere relazioni senza invidie o gelosie. Alice afferma con sicurezza: “Con Camilla non c’è mai stata invidia”. Entrambe si sostengono nei momenti di difficoltà e si gioiscono per i successi reciproci. Secondo Camilla, l’invidia non può coesistere con una vera amicizia. “Abbiamo tanti altri difetti, ma non l’invidia”, dice ridendo. Questo approccio positivo e di supporto reciproco è alla base della loro relazione, che si è consolidata nel tempo attraverso esperienze condivise e una crescita personale continua.

Il vodcast “Tutte le volte che”: un progetto in evoluzione

Il vodcast “Tutte le volte che” è nato quattro anni fa, in un periodo in cui i podcast stavano iniziando a guadagnare popolarità. Alice spiega che il titolo è stato scelto per riflettere le lezioni apprese dalle esperienze di vita, sia positive che negative. Con l’arrivo dei 30 anni, hanno deciso di ampliare il formato, invitando ospiti come Alessandro Cattelan e Clio MakeUp per discutere di argomenti che esulano dalla loro zona di comfort.

Camilla chiarisce che l’obiettivo non è condurre interviste tradizionali, ma piuttosto esplorare temi rilevanti attraverso il punto di vista degli ospiti. “Più cresci e più ti accorgi che ci sono scale di grigi nelle cose”, afferma, evidenziando l’importanza di apprezzare le sfumature e le complessità della vita.

Le lezioni apprese dal podcast

La creazione del vodcast ha rappresentato per Camilla e Alice un’opportunità di crescita personale e professionale. Tornando al loro incontro nel 2017, entrambe hanno scoperto che la radio era un mezzo che le appassionava. Il podcast è diventato un modo per rimanere in contatto con la loro community e approfondire temi di interesse. Alice sottolinea che il podcast offre un’opportunità unica di prendersi cura di sé stessi e di comunicare in modo più autentico rispetto ai social media.

Camilla aggiunge che il confronto con ospiti esterni ha rappresentato una sfida, insegnando loro a gestire emozioni e a porre domande significative. “È un buon esercizio per aprire le proprie frontiere emotive“, afferma, evidenziando come il podcast abbia contribuito a mettere in discussione alcuni punti di riferimento.

Affrontare temi complessi con leggerezza

Nel loro vodcast, Camilla e Alice trattano anche argomenti complessi, mantenendo sempre un tono leggero e ironico. Alice riconosce che non esiste un modo giusto o sbagliato di comunicare, ma sottolinea l’importanza di essere autentici. “La credibilità è fondamentale”, afferma, evidenziando come il pubblico apprezzi la coerenza tra la personalità e il modo di comunicare.

Camilla concorda, affermando che la chiave per mantenere alta l’attenzione del pubblico è restare fedeli a se stesse. “Quando ti sforzi di parlare in un certo modo, perdi credibilità”, conclude. Questo approccio genuino ha contribuito al successo del loro vodcast, rendendolo un punto di riferimento per molti giovani che cercano contenuti autentici e significativi.

