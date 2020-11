Camila Mendes e Maya Hawke “Strangers” per Netflix

Camila Mendes e Maya Hawke saranno le protagoniste di “Strangers” film prodotto da Netflix che ricorda “L’altro uomo” (“Stranger on a Train”) di Alfred Hitchcock.

Camila Mendes e Maya Hawke: a ognuna il bullo dell’altra

La star di “Riverdale” Camila Mendes e l’attrice di “Stranger Things” Maya Hawke reciteranno insieme in una commedia dark per Netflix dal titolo “Strangers”, ispirata al classico di Alfred Hitchcock “Strangers on a Train” del 1951 in cui due sconosciuti si mettono d’accordo per uno scambio di delitti.

“Strangers” è diretto da Jennifer Kaytin Robinson (“Someone Great”) basato su una sceneggiatura che ha scritto con Celeste Ballard.

“Strangers” sovverte quell’idea e vede protagoniste due ragazze adolescenti, Drew ed Eleanor che, dopo un incontro clandestino, si alleano per per perseguitare i bulli l’una dell’altra.

Robinson produrrà anche con Anthony Bregman e Peter Cron per Likely Story nell’ambito del loro accordo generale con Netflix.

Gli ultimi lavori delle due interpreti

Camila Mendes, attrice, cantante e doppiatrice statunitense di origini brasiliane, attualmente sta recitando in “Riverdale” nei panni di Veronica Lodge, che le ha dato la notorietà a livello internazionale. Recentemente è stata vista anche nella commedia Neon e Hulu “Palm Springs”.

Maya Hawke, figli di Uma Thurman e Ethan Hawke, è apparsa in “Stranger Things” su Netflix e tornerà per la quarta stagione dello show. Ha anche recitato in “Mainstream” di Gia Coppola e recentemente si è unita a una commedia chiamata “Revolver” sui Beatles insieme a suo padre Ethan Hawke.

“Strangers” riunisce Robinson e Netflix dopo il suo debutto alla regia “Someone Great” del 2019, con Gina Rodriguez, DeWanda Wise e Brittany Snow ed è stato prodotto da Likely Story.

10/11/2020