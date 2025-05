Cambio di programmazione per l’isola dei famosi: cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5, ha subito un cambiamento di programmazione che ha sorpreso i fan. La puntata prevista per lunedì 19 maggio non andrà in onda, suscitando preoccupazioni tra gli spettatori. Scopriamo insieme cosa accadrà e quali sono le ultime notizie riguardanti i naufraghi e le dinamiche del programma.

Cancellazione o semplice rinvio del reality?

L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata da poco, ma già si registrano modifiche significative nel palinsesto. Inizialmente, il programma era previsto per il consueto appuntamento del lunedì sera. Tuttavia, i fan hanno notato che la puntata del 19 maggio è stata cancellata. Questo ha portato a speculazioni su una possibile chiusura anticipata del reality, simile a quanto accaduto con altri programmi di Mediaset, come The Couple condotto da Ilary Blasi.

Nonostante le prime puntate non abbiano raggiunto ascolti eccezionali, i dati di share sono stati comunque soddisfacenti. La decisione di spostare la trasmissione non sembra quindi giustificata da un calo di interesse. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, poiché L’Isola dei Famosi tornerà mercoledì 21 maggio alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nella serata di lunedì, al suo posto, andrà in onda “Tutti per uno viaggio nel tempo”, un evento dedicato al gruppo musicale Il Volo, trasmesso da Palazzo Te a Mantova. Questa scelta di Mediaset sembra mirata a competere con la nuova puntata di Gerri su Rai 1, ma resta da vedere se si rivelerà efficace.

Problemi per i naufraghi: ritiri e possibili squalifiche

Il cambio di programmazione ha sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo alle condizioni dei naufraghi. Dopo sole due puntate, il bollettino dall’Honduras riporta già diversi ritiri e infortuni. Due concorrenti, Angelo Famao e Leonardo Brum, hanno deciso di abbandonare il gioco, affermando di essere troppo provati. Anche Lorenzo Tano ha dovuto lasciare il programma, essendo stato eliminato al televoto.

In aggiunta, Camila Giorgi ha temporaneamente lasciato la playa per sottoporsi a degli accertamenti medici. La situazione si complica ulteriormente a causa di un episodio controverso: un fuoco acceso “misteriosamente” dal gruppo dei Giovani ha creato tensioni tra i naufraghi. Mirko Frezza, membro del gruppo dei Senatori, ha confessato di aver assistito i Giovani passando un tizzone acceso. Questo comportamento potrebbe portare a provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, con la possibilità di una squalifica. Mercoledì sera, durante la prossima puntata, si scoprirà se le conseguenze saranno severe. La continua perdita di naufraghi potrebbe rivelarsi problematica per il futuro del reality, rendendo necessario un intervento da parte della produzione per mantenere l’equilibrio del gioco.

