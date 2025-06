Cambiamenti nella programmazione di Canale 5: Tradimento si sposta al pomeriggio, la notte nel cuore continua

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le serie televisive Tradimento e La notte nel cuore hanno conquistato un ampio pubblico in Italia, registrando ascolti notevoli durante la loro programmazione su Canale 5. Con l’arrivo dell’estate, però, la rete ha deciso di apportare significative modifiche alla programmazione, che interesseranno i fan di entrambe le produzioni. A partire dal mese di luglio, Tradimento non sarà più trasmessa in prima serata, mentre La notte nel cuore continuerà a intrattenere il pubblico con le sue avvincenti trame.

Tradimento: un cambio di programmazione per il mese di luglio

La serie Tradimento, che racconta le intricate vicende di Guzide e Sezai, subirà un’importante modifica nel suo orario di trasmissione. Secondo quanto riportato da Blasting News, a partire da luglio, la serie non andrà più in onda in prima serata, ma sarà spostata al pomeriggio. Questa decisione è stata presa per fare spazio a Battiti Live, un evento musicale molto atteso, che sarà condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò Devitiis. Quest’ultimo, noto per il suo ruolo di inviato a Le Iene, farà il suo debutto come conduttore.

La scelta di Canale 5 di modificare la programmazione di Tradimento è stata accolta con curiosità dai telespettatori, che ora si chiedono come questo cambiamento influenzerà gli ascolti e la trama della serie. Con l’arrivo dell’estate, il pubblico potrebbe essere più incline a seguire programmi leggeri e di intrattenimento, rendendo la fascia pomeridiana una scelta strategica per la rete.

La notte nel cuore: la serie continua a intrattenere il pubblico

A differenza di Tradimento, La notte nel cuore proseguirà la sua messa in onda anche nel mese di luglio, mantenendo il suo appuntamento settimanale la domenica sera. La serie, che narra le avventure di Nuh e Melek, è attesa con entusiasmo dai fan, che possono aspettarsi colpi di scena e sviluppi emozionanti. Il prossimo episodio, previsto per stasera 8 giugno, promette di essere particolarmente avvincente.

Le anticipazioni rivelano che un evento drammatico segnerà la trama: Sumru si troverà intrappolata in una casa di campagna avvolta dalle fiamme. La situazione si farà critica quando la donna, gravemente intossicata dal fumo, sarà salvata da Nuh. Questo atto eroico non passerà inosservato, e i membri della famiglia Sansalan inizieranno a vedere Nuh e Melek come figure salvifiche, quasi come se fossero stati mandati dalla provvidenza per proteggere Sumru e Nihayet.

In seguito all’incendio, Samet, uno dei personaggi chiave, deciderà di esprimere la sua gratitudine a Nuh offrendogli un lavoro come autista per la sua famiglia. Questo gesto non solo rafforza i legami tra i personaggi, ma aggiunge anche una nuova dimensione alla narrazione, evidenziando i temi di solidarietà e riconoscenza che caratterizzano la serie.

Con questi sviluppi, La notte nel cuore continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, mentre Tradimento si prepara a una nuova fase della sua programmazione. I fan delle due serie possono quindi aspettarsi un’estate ricca di emozioni e sorprese.

