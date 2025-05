Cambiamenti nel palinsesto Mediaset: The Couple si sposta alla domenica sera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il palinsesto di Mediaset continua a subire modifiche, con l’annuncio che il reality game “The Couple – Una vittoria per due” andrà in onda domenica 4 maggio 2025, sostituendo “Le Show dei Record“. Questa decisione arriva in un momento in cui il programma, condotto da Ilary Blasi, cerca di recuperare ascolti in un contesto televisivo sempre più competitivo.

Il nuovo orario di The Couple

La programmazione di “The Couple – Una vittoria per due” ha subito un cambiamento significativo, passando dalla serata di giovedì a quella di domenica. Questa mossa è stata decisa dai dirigenti di Mediaset per fare spazio alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, che sarà condotta per la prima volta dalla giornalista Veronica Gentili. La quarta puntata del reality di Canale 5 è ora fissata per il 4 maggio, mentre il lunedì sarà dedicato al reality show di sopravvivenza.

Davide Maggio ha confermato la notizia, specificando che “The Couple” continuerà a trasmettersi anche nelle domeniche successive, con la puntata successiva programmata per l’11 maggio. Questo cambiamento di programmazione potrebbe influenzare ulteriormente le già basse performance di ascolto del programma.

La sfida degli ascolti

Il nuovo posizionamento di “The Couple” si preannuncia come una sfida ardua. La trasmissione dovrà competere con programmi consolidati e di grande richiamo. Nella stessa serata, su Rai 1, andrà in onda uno speciale di “Affari Tuoi“, con la partecipazione di volti noti come Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Inoltre, sul Nove, Fabio Fazio presenterà “Che Tempo Che Fa“, un altro programma di punta della domenica sera.

Questa concorrenza potrebbe rendere difficile per “The Couple” attrarre un pubblico significativo, considerando che il programma ha già mostrato difficoltà nel mantenere un buon livello di ascolti. La situazione si complica ulteriormente con l’uscita di scena di coppie popolari, che potrebbero aver contribuito a mantenere vivo l’interesse del pubblico.

Le coppie in gara e le dinamiche interne

La quarta puntata di “The Couple – Una vittoria per due” si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena. Dopo l’eliminazione della coppia formata da Elena Barolo e Thasi Wiggers, il clima nella Casa è teso. Le coppie rimaste in gara, tra cui Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Boccoli, e le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, si trovano a dover affrontare nuove strategie e alleanze.

Le dinamiche interne tra i concorrenti sono sempre più complesse. Gli scontri tra Pierangelo Greco e le sorelle Testa, così come i ripensamenti di Giorgia Villa, aggiungono ulteriori elementi di interesse. Con il televoto che coinvolge Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, e Lucia con Irma Testa, il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di rimanere in gioco.

La competizione si fa sempre più serrata, con in palio un premio finale di 1 milione di Euro. La domanda è se il nuovo orario di programmazione possa portare a un incremento degli ascolti e a un rinnovato interesse per il reality game condotto da Ilary Blasi.

