Cambiamenti nel palinsesto: Ilary Blasi sposta The Couple alla domenica

Il reality game condotto da Ilary Blasi, The Couple, ha registrato un’accoglienza tiepida da parte del pubblico, con ascolti in calo dopo un esordio promettente. Mediaset ha deciso di intervenire, modificando la programmazione del programma per cercare di migliorare le performance. A partire da domenica 4 maggio, The Couple non andrà più in onda il lunedì, ma si sposterà nel weekend, in un tentativo di attrarre un pubblico più ampio.

Ascolti in calo: un cambio necessario

Il debutto di The Couple aveva fatto registrare un buon 18% di share, ma il trend è rapidamente cambiato. Con il passare delle puntate, il programma ha visto un drastico calo, arrivando a toccare un misero 10% di share. Questa situazione ha spinto Mediaset a prendere una decisione strategica per cercare di salvare il programma. Secondo quanto riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it, la quarta puntata andrà in onda domenica 4 maggio, sostituendo Le Show Dei Record. Questo spostamento potrebbe rappresentare un’ultima chance per il reality, che ha già mostrato segni di debolezza nel gradimento del pubblico.

Il futuro di The Couple: incertezze e prospettive

Le notizie sul futuro di The Couple non sono affatto rassicuranti. Sempre secondo DavideMaggio.it, il programma continuerà a essere trasmesso di domenica anche la settimana successiva, il 11 maggio. Tuttavia, non ci sono certezze su come proseguirà la programmazione oltre queste date. È probabile che i dirigenti di Mediaset stiano monitorando attentamente gli ascolti per valutare il destino del reality. Il calo di interesse da parte del pubblico, che si è manifestato dopo la curiosità iniziale, mette in discussione la sostenibilità del programma nel lungo termine.

La sfida con Stefano De Martino

Il cambiamento di programmazione di The Couple porta con sé una nuova sfida per Ilary Blasi. La conduttrice si troverà a competere con uno speciale di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha storicamente ottenuto ascolti molto elevati. Questo confronto si preannuncia difficile per Blasi, dato che il game show di Rai 1 ha sempre avuto la meglio sulla concorrenza. Nonostante le recenti dichiarazioni di Manila Nazzaro, una delle protagoniste del reality, riguardo alle difficoltà di diventare madre, il programma di Canale 5 potrebbe non riuscire a recuperare terreno. L’ultima puntata, andata in onda lunedì, ha visto solo 1 milione e 328 mila spettatori, con uno share del 10.9%. In confronto, il debutto aveva attratto 2 milioni e 234 mila telespettatori, mentre la seconda puntata aveva registrato 1 milione e 557 mila spettatori con il 13% di share. La scelta di spostare The Couple alla domenica potrebbe essere interpretata come un tentativo di ridurre rapidamente la sua presenza nel palinsesto, se gli ascolti non miglioreranno.

