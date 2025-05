Cambiamenti nel cast di Paper Tiger: Scarlett Johansson e Miles Teller subentrano a Anne Hathaway e Jeremy Strong

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama cinematografico attuale, si segnala un’importante novità riguardante il film “Paper Tiger”, diretto dal noto regista James Gray. Scarlett Johansson e Miles Teller prenderanno il posto di Anne Hathaway e Jeremy Strong, che hanno deciso di rinunciare al progetto. Le riprese del film inizieranno a giugno nel New Jersey, promettendo un racconto avvincente e ricco di tensione.

La trama di Paper Tiger

James Gray, oltre a ricoprire il ruolo di regista, si occuperà anche della sceneggiatura di “Paper Tiger”. La pellicola è descritta come una storia intensa che ruota attorno a due fratelli, la cui ambizione di realizzare il sogno americano li porterà a imbattersi in una situazione che si rivela troppo bella per essere vera. Mentre i protagonisti cercano di affermarsi in un contesto caratterizzato da corruzione e violenza, la loro vita prenderà una piega inaspettata. La loro famiglia si troverà a fronteggiare la minaccia della mafia russa, e il legame fraterno, un tempo solido, inizierà a vacillare. Il tradimento, che in passato sembrava impensabile, diventerà una possibilità concreta, aggiungendo ulteriore drammaticità alla narrazione.

I nuovi protagonisti del film

Scarlett Johansson, una delle attrici più riconosciute del panorama cinematografico, sarà presente anche in un altro atteso progetto: “La Trama Fenicia”, diretto da Wes Anderson, che sarà presentato al Festival di Cannes. Inoltre, Johansson debutterà come regista con “Eleanor the Great”, anch’esso in programma per la rassegna cinematografica francese nella sezione Un Certain Regard. La sua versatilità e il suo talento la rendono una scelta eccellente per il ruolo in “Paper Tiger”.

Miles Teller, d’altra parte, è atteso in “Michael”, un film diretto da Antoine Fuqua che racconta la vita di Michael Jackson. Sarà anche protagonista di “Eternity”, dove reciterà insieme a Elizabeth Olsen e Callum Turner. La presenza di Teller nel cast di “Paper Tiger” aggiunge un ulteriore elemento di interesse, considerando la sua crescente popolarità e le sue recenti performance.

Adam Driver e il resto del cast

Accanto a Scarlett Johansson e Miles Teller, il cast di “Paper Tiger” vedrà la partecipazione di Adam Driver, attore due volte nominato all’Oscar. Driver ha recentemente concluso le riprese di “Father, Mother, Sister, Brother”, un film diretto da Jim Jarmusch, e ha in programma diverse uscite, tra cui “Megalopolis”, “Ferrari”, “65” e “White Noise”. La sua esperienza e il suo talento contribuiranno a dare vita a una storia complessa e avvincente.

James Gray, regista di “Paper Tiger”, ha recentemente diretto “Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse” , che ha visto la partecipazione di Anne Hathaway e Jeremy Strong, i quali erano stati inizialmente scelti per i ruoli principali. Gray ha una carriera costellata di successi, con film come “Ad Astra” e “Civiltà perduta”, e le sue opere sono spesso caratterizzate da una profonda introspezione e da una narrazione avvincente.

Con l’inizio delle riprese previsto per giugno, l’attenzione si concentra ora su come Johansson, Teller e Driver daranno vita ai loro personaggi in questa nuova avventura cinematografica. “Paper Tiger” si preannuncia come un’opera che esplorerà temi complessi e attuali, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico.

