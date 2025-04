Cambiamenti nei palinsesti di Rai 1 e Rai 2: film al posto di Mare Fuori e altre novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I palinsesti delle reti Rai si arricchiscono di novità, con significativi cambiamenti per le prime serate di Rai 1 e Rai 2. In particolare, la commedia prevista su Rai 1 e l’attesa puntata di Mare Fuori su Rai 2 verranno sostituite da film di grande impatto. Scopriamo insieme i dettagli di queste modifiche.

Rai 1: il film Wonder al posto di Quasi Orfano

La programmazione di Rai 1 subisce una variazione importante. Invece della commedia Quasi Orfano, che avrebbe dovuto vedere protagonisti Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film Wonder. La pellicola, in onda alle 21.30, vanta un cast di alto profilo, con Julia Roberts e Owen Wilson nei ruoli principali.

Wonder narra la storia di Auggie Pullman, un ragazzo affetto da una rara malattia genetica che ha comportato numerosi interventi chirurgici. Dopo anni di isolamento, Auggie inizia a frequentare una scuola pubblica, affrontando le sfide tipiche della sua età. La trama si sviluppa attorno alle sue esperienze di amicizia, coraggio e relazioni familiari, offrendo uno spaccato emozionante della sua crescita personale. Questo romanzo di formazione mette in luce le difficoltà e le conquiste di un giovane che si apre al mondo esterno, affrontando pregiudizi e scoprendo il valore dell’accettazione.

La scelta di sostituire Quasi Orfano con Wonder rappresenta un tentativo di offrire al pubblico un contenuto di forte impatto emotivo, capace di suscitare riflessioni e sensibilità nei confronti delle diversità.

Rai 2: Sulle ali della musica al posto di Mare Fuori

Anche Rai 2 apporta modifiche significative alla sua programmazione. Già dal pomeriggio, il programma di intrattenimento La Porta Magica, previsto per le 17.00, verrà sostituito da uno Speciale Tg2, anticipando così le novità della serata.

Nella prima serata, l’appuntamento con Mare Fuori, la serie che racconta le vite dei detenuti dell’Istituto Penale Minorile di Napoli, verrà annullato. Al suo posto, alle 21.20, andrà in onda il film Sulle ali della musica. Questa pellicola si ispira alla vera storia di Antonia Brico, la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice d’orchestra, un traguardo che, fino ad allora, era stato riservato esclusivamente agli uomini.

Sulle ali della musica non solo racconta la vita di Brico, ma esplora anche le sfide e le discriminazioni che ha dovuto affrontare nel suo percorso professionale. La narrazione si concentra sulla determinazione e sul talento di una donna che ha lottato per affermarsi in un ambiente dominato da figure maschili, offrendo così un messaggio di empowerment e ispirazione.

Al termine della pellicola, alle 23.30, il pubblico potrà seguire la rubrica sportiva 90° … del lunedì, che sostituirà Linea di confine, apportando ulteriori novità al palinsesto della rete.

Questi cambiamenti nei palinsesti di Rai 1 e Rai 2 evidenziano l’intento delle reti di offrire contenuti significativi e coinvolgenti, in grado di attrarre un pubblico sempre più variegato.

