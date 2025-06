Call of Duty: Black Ops 7, un nuovo capitolo con un cast di star del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Activision sta per lanciare un nuovo capitolo della sua celebre saga “Call of Duty“, con “Black Ops 7” che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Ambientato nel 2035, il titolo presenta un cast di attori noti, tra cui Milo Ventimiglia, Kiernan Shipka e Michael Rooker, che daranno vita a personaggi sia iconici che inediti. Questo sviluppo segna un importante passo avanti per il franchise, che continua a evolversi e a sorprendere i suoi fan.

Un cast stellare per un’epoca di conflitti

Il nuovo capitolo di Call of Duty, “Black Ops 7“, è stato annunciato in modo inaspettato alla fine dell’Xbox Games Showcase 2025, durante la Summer Game Fest. Questo titolo segna una novità nella saga, poiché per la prima volta due capitoli di Black Ops si susseguono senza interruzioni. La storia si svolge in un futuro non troppo lontano, nel 2035, in un mondo caratterizzato da conflitti sia convenzionali che psicologici. Il protagonista, David Mason, già noto ai fan del secondo capitolo, avrà il volto e la voce di Milo Ventimiglia. Tyler Bahl, chief marketing officer di Activision, ha descritto Mason come “un personaggio iconico della saga e tra i più amati dai fan”.

Ad affiancare Ventimiglia ci sarà Kiernan Shipka, scelta per interpretare Emma Kagan, una CEO intrigante di un’organizzazione chiamata The Guild. Bahl ha espresso grande entusiasmo per la performance di Shipka, sottolineando che “siamo davvero entusiasti, Kiernan è in un momento d’oro e pensiamo che la sua interpretazione lascerà tutti a bocca aperta”. Anche Michael Rooker tornerà nei panni del veterano Mike Harper, un ritorno atteso dai nostalgici della serie.

Un gameplay innovativo e coinvolgente

“Black Ops 7” è sviluppato da Treyarch in collaborazione con Raven Software e si preannuncia come il capitolo più complesso mai realizzato nella storia della serie. L’approccio di marketing adottato per il lancio è stato inusuale: Bahl ha spiegato che l’intento era quello di sorprendere il pubblico con un annuncio inaspettato, simile a un “lancio in stile Beyoncé“. Questo approccio mira a catturare l’attenzione dei giocatori e a creare un’aspettativa elevata intorno al titolo.

La campagna di gioco sarà cooperativa, permettendo ai giocatori di unirsi per affrontare le sfide insieme. Non mancheranno le celebri modalità zombie, che hanno sempre rappresentato un elemento distintivo della serie. “Black Ops 7” sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e 5, oltre a PC tramite Battle.net, Steam e Xbox Game Pass Ultimate. Con un panorama videoludico sempre più affollato, questo nuovo capitolo si propone di riscrivere le regole del gioco, combinando talento, adrenalina e una forte componente cinematografica.

Un futuro incerto ma promettente

Con l’arrivo di “Call of Duty: Black Ops 7“, Activision e Microsoft si preparano a sfidare le aspettative dei giocatori e a ridefinire il concetto di videogioco. La scelta di un cast di attori di fama internazionale e l’ambientazione futuristica pongono interrogativi su come il franchise continuerà a evolversi. I fan possono aspettarsi un’esperienza di gioco ricca di emozioni e colpi di scena, che potrebbe segnare un nuovo standard per i titoli futuri. Con l’uscita prevista, l’attesa cresce e i giocatori sono pronti a scoprire cosa riserverà questo nuovo capitolo della saga.

