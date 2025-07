Call My Agent – Italia: anticipazioni e novità dalla terza stagione del remake di successo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Italian Global Series Festival ha offerto un’opportunità unica per esplorare le novità della prossima stagione televisiva, con un focus particolare sulle produzioni italiane. Tra queste, spicca “Call My Agent – Italia”, il remake della celebre serie francese “Chiami il mio agente!” . Gli attori protagonisti hanno condiviso dettagli interessanti riguardo ai nuovi episodi, promettendo un mix di comicità e dramma che caratterizza la serie.

La reception di Call My Agent

Recentemente, alcuni membri del cast, tra cui gli interpreti degli agenti e assistenti, hanno partecipato a eventi a Rimini e Riccione per rivelare anticipazioni sulle nuove puntate. La scrittura dell’adattamento è passata da Lisa Nur Sultan a un team composto da Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni, mentre la regia è stata affidata a Simone Spada, succedendo a Luca Ribuoli. Questi cambiamenti promettono di portare freschezza e nuove prospettive alla serie, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

Il segreto del successo di Call My Agent – Italia

Sara Lazzaro, che interpreta l’assistente Monica, ha descritto il successo del remake come una combinazione di elementi francesi e italiani. La serie originale ha offerto uno sguardo inedito sul mondo dello spettacolo, e la versione italiana si propone di condividere queste dinamiche con un pubblico che potrebbe non conoscerle. La comicità, secondo Lazzaro, è un aspetto distintivo che rende la serie unica. Sara Drago, nel ruolo di Lea Martelli, ha evidenziato come il regista delle prime due stagioni abbia voluto un’impronta regionale nei personaggi, allontanandosi da una rappresentazione eccessivamente romana per abbracciare un’ironia più diversificata.

Paola Kaze Formisano, che interpreta Sofia, ha scelto di approfondire il suo personaggio, rendendolo più autonomo rispetto alla sua relazione con Gabriele . Nella seconda stagione, Sofia diventa portatrice di un tema importante, quello delle molestie nel mondo dello spettacolo. Paola Buratto, nel ruolo di Camilla, ha descritto il suo personaggio come lo sguardo dello spettatore che entra nell’agenzia, sottolineando la crescita e la maturazione che ha subito nel corso della serie.

Il ricordo di Marzia Ubaldi nella serie

Marzia Ubaldi, che interpretava Elvira, è stata ricordata con affetto dal cast. Michele Di Mauro, che interpreta Vittorio Baronciani, ha rivelato che la terza stagione inizierà con un omaggio al suo personaggio, una figura fondamentale per la serie. La sua assenza sarà palpabile, e gli agenti e assistenti si uniranno come una vera famiglia per affrontare questo vuoto. Di Mauro ha descritto il processo di scrittura della nuova stagione come un’opportunità per riflettere e tirare le somme, creando un’atmosfera di vicinanza tra i personaggi.

Interviste e nuove guest star

Le attrici Sara Lazzaro e Sara Drago hanno condiviso le loro esperienze con le guest star della serie. Lazzaro ha parlato con entusiasmo della sua interazione con Stefania Sandrelli, descrivendo come la sua presenza porti un tocco di nostalgia e autenticità al set. Drago ha raccontato la sua esperienza con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, sottolineando la loro complicità e autenticità durante le riprese. Kaze ha aggiunto che lavorare con la Hunziker è stato sorprendente, evidenziando la sua professionalità e il suo spirito solare.

I sogni del cast per le future stagioni

Con così tante guest star, il cast ha espresso desideri per futuri episodi. Sara Drago ha menzionato Vanessa Scalera come una delle attrici che vorrebbe vedere nella serie, lodando il suo talento e la sua umanità. Lazzaro ha suggerito la coppia Marinelli-Borghi, mentre Kaze ha espresso il desiderio di avere ospiti musicali come Elisa o Tiziano Ferro, sottolineando l’importanza di avere artisti disposti a mettersi in gioco.

La terza stagione: un ritorno alle origini?

La seconda stagione ha preso una direzione diversa rispetto all’originale francese, ma Sara Drago ha rivelato che la terza stagione potrebbe riavvicinarsi a “Chiami il mio agente!”. Ci sarà un focus maggiore sulle vite personali degli agenti e assistenti, una scelta che potrebbe rivelarsi vincente. Lazzaro ha confermato che il pubblico si è affezionato ai personaggi e desidera vedere come si evolvono le loro relazioni. Kaze ha aggiunto che la terza stagione offrirà un mix equilibrato di elementi narrativi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

I personaggi femminili e la loro evoluzione

Le donne di “Call My Agent – Italia” sono complesse e sfaccettate. Sara Drago ha sottolineato come la serialità consenta di esplorare la crescita dei personaggi nel tempo. Le protagoniste non sono rappresentate come figure bidimensionali, ma piuttosto come donne con profondità e contraddizioni. Lazzaro ha scherzato sul fatto che non ci sono stereotipi di segretarie innamorate del capo, evidenziando la vera sintonia tra le donne all’interno dell’agenzia.

Possibili crossover futuri

Un episodio della terza stagione sarà dedicato alla reunion di “Romanzo Criminale”. Kaze ha espresso il desiderio di un crossover con “Boris”, e Lazzaro e Drago hanno accolto l’idea con entusiasmo. La possibilità di vedere personaggi di universi diversi interagire promette di portare nuove dinamiche e divertimento nella serie. Con l’attesa per la terza stagione, il pubblico è curioso di scoprire cosa riserverà il futuro per “Call My Agent – Italia”.

