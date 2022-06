Cabinet of Curiosities: il teaser svela il cast della serie di Guillermo Del Toro

La serie antologica “Cabinet of Curiosities”, ideata da Guillermo del Toro, ha ora un teaser trailer che svela il cast e i registi.

“Cabinet of Curiosities” è la nuova serie antologica prodotta per Netflix ideata da Guillermo del Toro, di cui è stato condiviso il primo teaser.

Nel video si rivelano i nomi delle persone coinvolte dietro e davanti la macchina da presa e si offre una piccola anticipazione del contenuto delle storie.

Nel cast di “Cabinet of Curiosities” ci saranno Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Rupert Grint, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché, Peter Weller, Eric André, Sofia Boutella, Ismael Cruz Córdova, Kate Micucci e Charlyne Yi.

Alla regia degli episodi ci saranno invece Panos Cosmatos, Jennifer Kent, Vincenzo Natali, Ana Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, David Prior, Keith Thomas, e Guillermo Navarro che ha realizzato la prima storia, come confermato da Guillermo del Toro.

Il progetto, per ora, non ha una data di uscita entro la fine del 2022 ed è descritto come una collezione di racconti live-action che proveranno a sfidare il concetto tradizionale di horror spaziando da atmosfere macabre a magiche, da quelle gotiche al grottesco.

Due degli otto racconti sono stati ideati dallo stesso Del Toro. Tra gli sceneggiatori ci sono anche Haley Z. Boston, Regina Corrado, David S. Goyer, Lee Patterson, Aaron Stewart-Ahn e Mika Watkins.

Ecco il post pubblicato dal regista su twitter:

My longtime colaborator Guillermo Navarro (Oscar winner for Pan’s Labyrinth- and director of many of the best episodes in a multitude of series, amongstvthem Hannibal) handles the opening story! https://t.co/8tf4TBPJiC

— Guillermo del Toro (@RealGDT) June 6, 2022