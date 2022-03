Scritto da Francesco Toto e diretto da Giulia Gandini “CABALA – Le Vergini del Fuoco”, progetto vincitore del premio Solinas Experimenta 2019 coprodotto da Rai Fiction, Cattleya e il premio Solinas, sarà disponibile dal 25 marzo in esclusiva su RaiPlay.

Cabala – Le vergini del fuoco: serie antologica di genere fantasy-urbano

“Cabala – Le vergini del fuoco” scritta da Francesco Toto, è una serie antologica di genere fantasy-urbano. Si tratta di un progetto con un concept totalmente innovativo, che pone al centro dell’interesse i giovani, da cui è realizzato e a cui è rivolto.

Ci si sofferma infatti con occhio attento sulle tematiche a loro più affini, senza giudizio di sorta. Questo progetto nasce dalla volontà di investire su nuovi talenti, affinchè possa emergere il loro potenziale creativo, supportato dalla presenza di affermate professionalità.

In ogni episodio vengono raccontate storie ai confini della realtà. In ogni puntata, infatti, il protagonista di turno ha a che fare con fatti indimostrabili, arrivando a subire le estreme conseguenze di quello in cui sceglie di credere.

La puntata pilota

La puntata pilota, dal titolo “Le Vergini del fuoco“, ha per protagoniste due giovani vestali, che devono mantenere viva la Fiamma della Vita durante le notti di luna piena, e hanno l’obbligo di arrivare vergini fino al loro sedicesimo compleanno. Per due liceali portare avanti questo compito diventa impresa ardua.

“Le Vergini del fuoco” vede dietro la macchina da presa Giulia Gandini – già autrice del cortometraggio “My Time” che è stato selezionato nella long list agli Academy Awards 2020 e regista della seconda unità della serie Sky “Extinction”. Nel cast figurano Mihaela Dorlan (“Curon”, “Immaturi – La serie”, “Non uccidere”), Gea Dall’Orto (“Tre Piani”, “Mio fratello rincorre i dinosauri”), Ludovica Ciaschetti (“Summertime”), Camillo Pardi (“L’allieva”, “Sara & Marti”) e Stefania Rocca, presente nell’episodio con una partecipazione speciale.

Roberta Rosella

23/03/2022