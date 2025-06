Busamen Gachi-Fighter: l’anime che sfida i cliché con un protagonista anti-eroe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 6 luglio 2025 segnerà l’arrivo di un nuovo anime che promette di stravolgere le convenzioni del genere: Busamen Gachi-Fighter. Questa serie si distingue per la sua trama originale, incentrata su un protagonista che, per sfuggire alle pressioni sociali e alle interazioni con le donne, decide di abbracciare la bruttezza. La narrazione si sviluppa in un contesto inaspettato, dove la scelta di essere “brutto” diventa un superpotere, offrendo una prospettiva fresca e provocatoria nel panorama degli anime.

Un protagonista fuori dagli schemi

Busamen Gachi-Fighter introduce Shigeru Yoshioka, un ex venditore con un talento innato ma un aspetto poco attraente, tanto da guadagnarsi il soprannome di “leggendario brutto”. Dopo essere stato ingiustamente accusato di molestie, Shigeru si ritira dalla vita sociale, sviluppando una fobia per le donne che lo porta a rifugiarsi nel suo appartamento. La sua vita cambia radicalmente quando riceve un messaggio online che lo invita a creare un personaggio per un gioco di ruolo virtuale. In questo contesto, decide di costruire un avatar che rappresenti la sua fuga dalla realtà: brutto, impopolare e temibile.

La scelta di Shigeru di creare un personaggio così distante dai canoni estetici tradizionali si rivela vincente. L’avatar, privo di fascino ma dotato di una forza straordinaria, ottiene bonus e vantaggi inaspettati. Quando Shigeru si risveglia nel corpo di questo personaggio, scopre di essere diventato un guerriero invincibile, capace di affrontare le sfide di un mondo fantastico. La serie gioca con il concetto di bellezza e bruttezza, invitando gli spettatori a riflettere su come l’aspetto fisico possa influenzare le dinamiche sociali e le relazioni interpersonali.

Un team creativo di talento

Dietro Busamen Gachi-Fighter si cela un team di professionisti esperti e appassionati. La regia è affidata a Toshiyuki Sone, noto per il suo lavoro in serie di successo come Haikyu!!: To The Top e BASTARD!!. La sceneggiatura è curata da Kenta Ihara, che ha dimostrato la sua abilità nel trattare temi fantastici con toni oscuri in opere come ISHURA e Tsukimichi -Moonlit Fantasy-. Il design dei personaggi è realizzato da Miki Matsumoto, mentre la colonna sonora è composta da Ryo Kawasaki, noto per il suo lavoro in To Your Eternity e Fate/Grand Order. La direzione del suono è affidata a Kohei Yoshida, che ha collaborato a progetti come Lycoris Recoil.

Il cast vocale include attori di spicco come Jun’ichi Suwabe nel ruolo di Shigeru, Maaya Uchida come Leeds, Konomi Inagaki nel ruolo di Seika e Kento Shiraishi come Seiji. Questi talenti contribuiranno a dare vita a personaggi complessi e sfaccettati, rendendo la narrazione ancora più coinvolgente.

Trailer e anticipazioni

Recentemente, il secondo trailer ufficiale di Busamen Gachi-Fighter è stato rilasciato, svelando nuove sequenze e le prime note delle sigle. L’opening “My Way” dei TEMPEST promette di catturare l’attenzione degli spettatori con il suo ritmo energico, mentre l’ending “Bansouko” di Miyu Kaneko offre un’atmosfera più malinconica. Questi elementi musicali confermano il tono ironico e ricercato della serie, che si propone di trasformare l’anti-estetica in un’arma narrativa.

Originariamente nata come web novel su Shōsetsuka ni Narō nel 2015, Busamen Gachi-Fighter ha visto la sua storia concludersi nel 2022. L’adattamento manga, pubblicato da Square Enix, è stato completato in sei volumi, consolidando la popolarità dell’opera. Con la sua trama audace e il suo approccio innovativo, questa serie si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama degli anime, attirando l’attenzione di chi è stanco delle storie convenzionali e degli eroi perfetti.

