Buried: il primo trailer della docuserie di Showtime

“Buried” la docuserie di quattro episodi presentati in anteprima il 10 ottobre, ha finalmente un trailer.

Buried: il primo trailer ufficiale

Showtime ha rilasciato il primo teaser per la sua prossima serie di documentari sul crimine “Buried”, dimostrando quanto possa essere fallibile la mente umana. Il documentario si baserà sul tema “ricordi recuperati”. La serie, basata su un vero episodio di cronaca, sarà divisa in quattro parti e rivelerà come il ricordo a lungo represso di una donna di un omicidio abbia scatenato una conversazione nazionale sulla prescrizione. Allo stesso tempo, si pone la questione su fino a che punto la memoria può essere utilizzata in un Tribunale.

Il teaser di Buried si apre con l’audio di una chiamata al 911, la voce del marito della giovane Eileen Franklin che rivela alla polizia che ha appena ammesso di ricordare un omicidio, commesso da suo padre. Mentre giocava con la sua giovane figlia, Franklin è stata improvvisamente colpita dal ricordo represso di aver visto suo padre, George Franklin, aggredire e uccidere brutalmente la sua migliore amica d’infanzia, Susan Nason, un caso irrisolto rimasto irrisolto per quasi vent’anni

Trama e produzione del documentario

“Buried” rivela le conseguenze e la successiva frenesia dei media riguardo l’improvvisa confessione di Franklin. A questa si allega la lunga lista di domande e dubbi che ha prodotto su quanto fosse affidabile la sua memoria. Attraverso una serie di testimonianze, tra cui quelle di “famiglia, vicini di casa, esperti di memoria, forze dell’ordine, professionisti della salute mentale e molti altri”, i quattro episodi di “Buried” esploreranno l’impatto della confessione di Eileen non solo sulla sua stessa famiglia, ma sul più ampio comunità di salute mentale in generale

Yotam Guendelman e Ari Pines hanno scritto e diretto tutti e quattro gli episodi di “Buried”, che è prodotto da Mika Timor, Maor Azran, Dan Adler e Guendelman. La serie è una coproduzione di MA Productions e Guendelman & Timor Productions.

Tutti e quattro gli episodi di Buried saranno disponibili per gli abbonati a Showtime il 10 ottobre.

Francesca Reale

13/08/2021