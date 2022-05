Bullet Train: Trailer, trama e data d’uscita del film con Brad Pitt

David Leitch (“Deadpool 2“) ci stupirà ancora una volta con un action interpretato questa volta da Brad Pitt, appoggiato da un cast stellare. Stiamo parlando di “Bullet Train” di cui è stato rilasciato un nuovo trailer, e molti dettagli in più.

Bullet Train: le origini e le riprese

“Bullet Train” è basato sul romanzo giapponese scritto da Kōtarō Isaka ed è ambientato su un treno ad alta velocità giapponese in viaggio da Tokyo a Morioka con pochissime fermate lungo il percorso. Il treno ha per passeggeri cinque assassini, tutti collegati tra loro e in guerra per la sopravvivenza fino alla destinazione finale in cui saranno svelati dei segreti.

Le riprese di Bullet Train sono iniziate il 16 novembre 2020 nell’area di Los Angeles. Le riprese sono durate fino a marzo 2021. Anche se all’inizio può sembrare strano che il film ambientato in Giappone abbia tenuto la produzione a Los Angeles, la pandemia in corso probabilmente ha interferito con i piani per girare all’estero.

Brad Pitt, una presenza importante

Brad Pitt recita interpreta Ladybug, uno degli assassini a bordo del treno. Per l’interprete si tratta del primo ruolo action dopo “Allied” thriller d’azione ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale diretto da Robert Zemeckis, dove ha recitato al fianco di Marion Cotillard. Pitt è stato presente anche con un breve cameo nel ruolo del membro della X-Force Vanisher in “Deadpool 2” di David Leitch.

Mentre per quel che concerne il futuro, Pitt sarà protagonista di “Babylon”, pellicola ad alto budget di Damien Chazelledove, anch’essa con un cast stellare che include Margot Robbie, Jean Smart, Tobey Maguire, Olivia Wilde e Jovan Adepo. Di recente è apparso anche in “The Lost City” con Sandra Bullock e Channing Tatum. Tornerà a lavorare con George Clooney, collega in “Ocean’s Eleven”, in un thriller senza titolo diretto da Jon Watts (“Spider-Man: No Way Home”), che è stata acquisita da Apple in un’accesa guerra di offerte.

Gli altri nomi del cast

Nel cast di “Bullet Train” spicca anche il nome Joey King nel ruolo dell’assassina Prince. La King ha recitato nel franchise di successo di Netflix “The Kissing Booth” e ha ottenuto una nomination agli Emmy per il ruolo di Gypsey Rose Blanchard nella serie limitata di Hulu “True-Crime The Act”. King ha attualmente diversi progetti in lavorazione, tra cui il film d’azione della 20th Century Studios/Hulu “The Princess” e il film Netflix “YA Uglies” del regista McG.

Anche Aaron Taylor-Johnson è a bordo del progetto nei panni di Tangerine. L’attore è apparso in “Avengers: Age Of Ultron”, “Kick-Ass”, !Godzilla” e “Tenet”. Ha ricevuto inoltre un Golden Globe come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in “Animali notturni” di Tom Ford. Johnson ha diversi progetti importanti in preparazione al momento, incluso il ruolo principale nello spin-off di “Spider-Man” “Kraven The Hunter” del regista JC Chandor.

Brian Tyree Henry – che ha appena interpretato Phastos, il primo supereroe apertamente gay del MCU in “Eternals” di Chloe Zhao – interpreterà l’assassino Lemon. Henry ha avuto ruoli secondari in film importanti come “Godzilla Vs Kong” e “La donna alla finestra”. Vedremo Henry nel dramma sul disturbo da stress post-traumatico di Lila Neugebar Red, “White and Water” con Jennifer Lawrence e nella serie limitata di Hulu !Class of ’09”, dove reciterà al fianco di Kate Mara. Di recente ha anche ripreso il ruolo di Paper Boi nella terza stagione dell’acclamata serie FX Atlanta insieme a Donald Glover e LaKeith Stanfield.

A bordo del “Bullet Train” c’è anche Sandra Bullock in un ruolo inizialmente pensato per Lady Gaga. Questo segnerà la seconda collaborazione di Bullock con Pitt dopo il già citato “The Lost City”. Zazie Beetz si unirà al film nei panni di Hornet, segnando la sua seconda collaborazione con Leitch dopo aver interpretato Domino in “Deadpool 2”. Andrew Koji interpreta Kimura, cdopo aver ricoperto il ruolo di Storm Shadow nel reboot/spin-off di GI Joe “Snake Eyes”.

Michael Shannon, Logan Lerman, Bad Bunny, Masi Oka, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Pasha D. Lychnikoff e Miraj Grbic completano il resto del cast.

Bullet Train: data di uscita e trailer

Sony ha fissato l’uscita nelle sale di “Bullet Train” per il 29 luglio 2022. Il film doveva essere presentato in anteprima il 15 luglio, ma è stato successivamente posticipato a marzo 2022.

Daniele Romeo

1205/2022