Bullet Train: online il trailer del nuovo film con Brad Pitt

É stato rilasciato il trailer di “Bullet Train”, pellicola del visionario regista di “Deadpool 2”, David Leitch. Nel cast stellare spiccano i nomi dei premi Oscar Brad Pitt e di Sandra Bullock.

Bullet Train: assassini in un folle viaggio

“Bullet Train” è un thriller d’azione che vanta anche la partecipazione di Joey King, famigerata per il successo mondiale di “The Kissing Booth”, Aaron Taylor-Johnson (“Avengers: Age of Ultron” e “Anna Karenina”), Brian Tyree Henry (“Joker”), Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo best seller del 2010 “I sette killer dello Shinkansen” scritto da Kōtarō Isaka ed è stata prodotta da Sony Pictures e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, a luglio solo al cinema.

Sebbene Brad Pitt sia il protagonista, “Bullet Train” si rivela un film corale che vede al centro della narrazione un gruppo eterogeneo di assassini di professione, che pur avendo obiettivi tra loro collegati si trovano in contrasto, su un treno in folle corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Ecco il trailer

Il primo trailer di “Bullet Train” non delude affatto le aspettative. Difatti, nello stile di David Leitch, si presenta al pubblico come uno straordinario mix di scene di azione e sottile ironia che contraddistinguono le pellicole del regista, già noto per il successo di “Deadpool 2” e “Hobbs and Shaw”.

Protagonista assoluto il premio Oscar Brad Pitt che dalle prime immagini si ritrova a dover fronteggiare a colpi pistole e non solo, una serie di antagonisti più agguerriti che mai. Si prospetta un film d’azione che, come si suol dire, ci terrà incollati allo schermo e ci farà viaggiare a velocità massima su di un treno giapponese tra rocambolesche esplosioni e misteri da risolvere. Primo fra tutti: quale sarà il contenuto della valigetta che tutti vogliono così disperatamente? Lo scopriremo soltanto tra qualche mese, presumibilmente nel luglio di quest’anno. Nel frattempo, ci godiamo un assaggio del film tanto atteso.

Mina Franza

02/03/2022