La produttrice Kelly McCormick spiega perché così tante persone volevano essere coinvolte nel film d’azione costellato di star.

Bullet Train: un film d’azione

Il nuovo film di David Leitch è interpretato da Brad Pitt e ruota attorno a un treno proiettile pieno di assassini tutti collegati a una nefanda cospirazione. Il fitto cast include anche Sandra Bullock, Lady Gaga, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Joey King, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka e Andrew Koji.

Collider ha recentemente parlato con il produttore del film, Kelly McCormick, per il suo nuovo film, “Nobody”, e ha rivelato che mancano circa due settimane alle riprese del film e poi molti mesi di post-produzione. Quando gli è stato chiesto perché tutti vogliono salire a bordo, McCormick ha affermato che la premessa del progetto è molto divertente per gli attori che vogliono lavorare anche con Leitch e Pitt.

“Penso che il film sia affascinante perché racconta di una sorta di folle elite del crimine. Si tratta di una combinazione davvero eccitante per i fan così come per gli attori”, ha detto McCormick. “Non posso dire di più dell’esperienza. Ogni giorno è una rivolta assoluta “.

Un action di successo

McCormick ha anche spiegato come l’azione in “Bullet Train” differisce dal lavoro passato di Leitch

Una delle cose divertente dell’action in questo film è lo spazio ristretto, in quanto siamo fondamentalmente su un treno proiettile per tutte le inquadrature. E questa è stata una sfida davvero divertente per David, così come per il team d’azione guidato dal regista della seconda unità Greg Rementer. Inoltre, alcune persone potrebbero non sapere che prima che Leitch fosse un regista molto richiesto, era la controfigura di Brad Pitt (da qui il cameo a sorpresa di Pitt in Deadpool 2).

McCormick ha parlato di come la dinamica è cambiata ora che Leitch sta dirigendo Pitt in un film d’azione e di come l’attore si è allenato per il ruolo.

Sono partner straordinari secondo me e si stanno divertendo. Brad è un attore generoso e un buon essere umano. Secondo me, questa è una performance di Brad che non gli abbiamo mai visto fare prima. È leggero, è divertente, è pazzo e si sta divertendo, credo. E lo siamo anche noi … Si è allenato molto. E, in parte, penso sia perché lavora per il ragazzo che prendeva i pugni per lui, quindi ha qualcosa da dimostrare. È molto dedito al progetto.

“Bullet Train” potrebbe essere il tipo di grande spettacolo d’azione di successo che porta le persone al cinema, non solo con il cast che hanno assemblato, ma con le scene che sappiamo Leitch può costruire.

Maria Bruna Moliterni

02 ⁄ 03 ⁄ 2021