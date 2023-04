Bullet Time, il trucco che ha rivoluzionato il cinema con Matrix

Matrix è probabilmente uno dei franchise più popolari ed apprezzati di tutti i tempi. La riflessione data dalle vicende narrata è molto profonda e senza dubbio non può passare inosservata. Partendo quindi da questo aspetto, bisognerebbe sottolineare anche una delle tecniche cinematografiche più strabilianti di sempre. Stiamo parlando ovviamente del Bullet Time, la tecnica che ha permesso la realizzazione di alcune tra le scene più iconiche della trilogia.

Matrix è una pellicola cinematografica che è riuscita nell’intento di fondere la fantascienza con una riflessione filosofica sulla condizione dell’essere umano. La specie umana che nel film decide di affidare la propria vita alle macchine è molto meno distante da ciò che sta accadendo nella nostra epoca. In questi ultimi anni infatti, le intelligenze artificiali hanno rivoluzionato la nostra vita sotto ogni punto di vista. Se pensassimo che il film è uscito nelle sale nel 1999, potremmo dire con certezza che si tratta di un’opera cinematografica molto lungimirante. Non bisogna però tralasciare la rivoluzione tecnologica attuata dalla regia del film, affidata alle sorelle Lana e Lilly Wachowski. Facciamo ovviamente riferimento alla tecnica del Bullet Time.

Conosciuta anche con il nome di The Matrix Effect, il Bullet Time consiste nel riprendere un soggetto da diverse macchine da presa, posizionate in diversi luoghi del set. Per la riuscita della tecnica sarà molto importante la vicinanza tra le varie telecamere, dal momento che ognuna di esse dovrà catturare solo un fermo immagine per volta. Gli obiettivi vengono poi sintonizzati su scatti molto ravvicinati, per far sì che l’azione appaia rallentata una volta mostrata a velocità normale. Si utilizzerà poi un green screen per girare le varie scene che verrà successivamente rimosso in post-produzione.

