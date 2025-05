Bugonia: il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone anticipa l’uscita nelle sale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Bugonia,” attesa pellicola diretta dal regista greco Yorgos Lanthimos e interpretata dall’attrice due volte Premio Oscar Emma Stone, si prepara a debuttare nelle sale americane con una data di uscita anticipata. Questo progetto rappresenta la quarta collaborazione tra Lanthimos e Stone, consolidando un legame artistico che ha già dato vita a opere di grande successo. La pellicola, che ha suscitato notevole interesse, si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2025.

Uscita e distribuzione del film

“Bugonia” sarà proiettato in alcune sale selezionate a partire dal 24 ottobre 2025, prima di essere distribuito a livello nazionale il 31 ottobre. Questa programmazione segna un leggero anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, fissata per il 7 novembre. La distribuzione negli Stati Uniti e in Canada è affidata a Focus Features, mentre Universal Pictures, la casa madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale, inclusa l’Italia.

Questa strategia di distribuzione è significativa, poiché permette di massimizzare la visibilità del film in un periodo di grande affluenza cinematografica, in particolare durante le festività di Halloween. La scelta di anticipare l’uscita potrebbe rivelarsi vantaggiosa, attirando un pubblico curioso e desideroso di scoprire le nuove avventure cinematografiche di Lanthimos e Stone.

Trama e cast di Bugonia

“Bugonia” è un remake della commedia sci-fi sudcoreana “Save The Green Planet!”, che racconta la storia di due amici ossessionati dalle teorie del complotto. I protagonisti, convinti che il potente amministratore delegato di una grande azienda sia in realtà un alieno con l’intento di distruggere la Terra, decidono di rapirlo. Questo intrigante plot promette di mescolare elementi di commedia e fantascienza, tipici dello stile di Lanthimos.

Il cast del film include nomi di spicco come Jesse Plemons, che ha già collaborato con Stone e Lanthimos in “Kinds of Kindness.” Insieme a lui, reciteranno Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone, arricchendo ulteriormente la proposta artistica del film. La presenza di attori di talento suggerisce un’interpretazione intensa e coinvolgente dei personaggi, contribuendo a rendere “Bugonia” un’opera da non perdere.

Collaborazione tra Lanthimos e Stone

Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno già lavorato insieme in tre occasioni precedenti: “Povere Creature!”, “La favorita” e “Kinds of Kindness.” Questa nuova collaborazione segna un ulteriore passo nella loro carriera artistica, consolidando un rapporto professionale che ha portato a risultati acclamati dalla critica. La sceneggiatura di “Bugonia” è firmata da Will Tracy, noto per il suo lavoro in produzioni di successo come “The Menu” e “Succession,” il che aggiunge ulteriore valore al progetto.

Oltre a Lanthimos e Stone, il film è prodotto da una squadra di professionisti di alto livello, tra cui Ed Guiney e Andrew Lowe della Element Pictures, Ari Aster e Lars Knusden della Square Peg, e Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko della CJ ENM. Questa rete di produttori esperti contribuisce a garantire che “Bugonia” possa raggiungere il suo pieno potenziale, sia in termini di qualità artistica che di successo commerciale.

La competizione per i diritti di distribuzione

Focus Features ha acquisito i diritti cinematografici di “Bugonia” dopo aver superato la concorrenza di Searchlight Pictures, che aveva distribuito i precedenti film di Lanthimos. A24, un altro importante attore nel panorama cinematografico, si era occupata della distribuzione di “The Lobster” e “Il sacrificio del cervo sacro.” La vittoria di Focus Features nella corsa per i diritti di distribuzione sottolinea l’interesse e l’aspettativa che circondano questo progetto, che si inserisce in un contesto cinematografico sempre più competitivo.

Con una trama intrigante, un cast di talento e una distribuzione strategica, “Bugonia” si prepara a conquistare il pubblico e a diventare uno dei film di riferimento del 2025. La combinazione di elementi di fantascienza e commedia, unita alla visione unica di Lanthimos, promette di offrire un’esperienza cinematografica memorabile.

