Buffy l’ammazzavampiri: il reboot di Hulu riporta in vita il cult degli anni ’90

Dopo più di vent’anni dalla conclusione della serie originale, “Buffy l’ammazzavampiri” torna alla ribalta con un reboot prodotto da Hulu e 20th Television. Questo nuovo capitolo, ambientato nel Buffyverse, vedrà la regia di Chloé Zhao, Premio Oscar. La serie originale, andata in onda per la prima volta il 10 marzo 1997, ha segnato un’epoca, introducendo il pubblico alle avventure di Buffy Summers, interpretata da Sarah Michelle Gellar. Con sette stagioni e numerosi colpi di scena, lo show ha ridefinito il concetto di serialità, mescolando elementi di horror e dramma adolescenziale.

La trama e i personaggi principali

“Buffy l’ammazzavampiri” segue le avventure di Buffy Summers, una giovane liceale destinata a combattere le forze del male nella fittizia città di Sunnydale. Qui, Buffy stringe forti legami con un gruppo di amici, noto come Scooby Gang, che la supportano nella sua missione. Tra i membri più importanti ci sono Rupert Giles, l’Osservatore interpretato da Anthony Head, il compagno di liceo Xander Harris, interpretato da Nicholas Brendon, e l’amica del cuore Willow Rosenberg, interpretata da Alyson Hannigan. Altri personaggi significativi includono Cordelia Chase, la cheerleader interpretata da Charisma Carpenter, e Angel, il vampiro con l’anima, interpretato da David Boreanaz.

Nel corso delle sette stagioni, il gruppo si arricchisce di nuovi membri, come Dawn Summers, la sorella di Buffy, interpretata da Michelle Trachtenberg, e Anya Jenkins, un’ex demone della vendetta, interpretata da Emma Caulfield. Anche Spike, il vampiro ribelle interpretato da James Marsters, diventa parte integrante della storia. La serie ha dato vita anche a uno spin-off, “Angel“, incentrato sul personaggio di Angel e le sue avventure.

Le morti più impattanti nel Buffyverse

La serie è nota non solo per le sue avventure, ma anche per le morti strazianti di molti personaggi, che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan. Ecco un elenco delle dieci morti più significative che hanno colpito il pubblico.

10. Jesse McNally

Jesse, interpretato da Eric Balfour, è stato uno dei migliori amici di Xander. La sua morte avviene nel primo episodio, rendendolo un personaggio che non ha mai avuto l’opportunità di svilupparsi all’interno della trama. La sua scomparsa è particolarmente triste, poiché rappresenta una delle prime perdite nel Buffyverse.

9. Jonathan Levinson

Jonathan, interpretato da Danny Strong, è un personaggio ricorrente che guadagna importanza nel corso delle stagioni. Desideroso di essere accettato, cerca di unirsi al gruppo, ma la sua vita termina tragicamente quando viene pugnalato a morte dal Primo, un antagonista della serie. La sua morte rappresenta un momento di grande impatto emotivo.

8. Kendra Young

Kendra, interpretata da Bianca Lawson, è un’altra Cacciatrice che incontra un destino tragico. Nonostante combatta al fianco di Buffy, viene uccisa da Drusilla, che le taglia la gola. La sua morte sottolinea la precarietà della vita delle Cacciatrici e l’inevitabilità della perdita.

7. Jenny Calendar

La morte di Jenny Calendar, interpretata da Robia LaMorte, è uno dei momenti più drammatici della serie. Amata da Giles, la sua vita viene spezzata da Angelus, creando un profondo dolore nel personaggio e nel pubblico. La sua morte segna un punto di non ritorno per Giles, che si trova a dover affrontare la perdita dell’amore.

Anya Jenkins

Anya, interpretata da Emma Caulfield, diventa un membro chiave della Scooby Gang grazie al suo legame con Xander. La sua morte avviene in modo brusco durante la battaglia finale contro gli Harbingers, quando viene colpita alla schiena. La sua fine eroica lascia un vuoto nel gruppo e nei fan.

Angel

Angel, interpretato da David Boreanaz, ha un destino complesso. La sua morte avviene quando Buffy lo trafigge con una spada, mandandolo all’inferno. Questo momento drammatico è uno dei più memorabili della serie, segnando un cambiamento significativo nel rapporto tra Buffy e Angel.

Spike

Spike, interpretato da James Marsters, ha un arco narrativo affascinante, passando da villain a eroe. La sua uscita nell’episodio finale è un momento di liberazione, ma anche di tristezza per i fan che hanno seguito la sua evoluzione. La sua resurrezione nella serie “Angel” ha suscitato entusiasmo, anche se lo spin-off è stato cancellato poco dopo.

Tara Maclay

Tara, interpretata da Amber Benson, è la fidanzata di Willow e possiede un potenziale magico. La sua morte, avvenuta in modo violento per mano di Warren Mears, ha conseguenze devastanti per la trama e per Willow, che deve affrontare il dolore della perdita.

Buffy Summers

Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar, sacrifica la propria vita nella quinta stagione per fermare il villain Glory. Il suo gesto eroico, lanciandosi da una torre, ha lasciato i fan in uno stato di shock, poiché non sapevano se la serie sarebbe continuata. La sua morte è stata vista come un possibile epilogo.

Joyce Summers

La morte di Joyce, interpretata da Kristine Sutherland, è la più straziante della serie. Non avviene per mano di un nemico, ma a causa di un aneurisma cerebrale. Questo evento colpisce profondamente Buffy e i fan, rendendo l’episodio “The Body” uno dei più realistici e toccanti mai realizzati. La scoperta del corpo senza vita di Joyce rappresenta un momento di grande vulnerabilità per Buffy, mostrando che anche le Cacciatrici devono affrontare la perdita e il dolore.

