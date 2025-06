Bryce Dallas Howard: La figlia di Ron Howard racconta la sua carriera e le sfide nel cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Bryce Dallas Howard, attrice e regista, ha recentemente rilasciato un’intervista al Times, in cui ha condiviso le sue esperienze nel mondo del cinema, evidenziando il suo legame con il padre, Ron Howard. La sua carriera, iniziata oltre vent’anni fa, è stata caratterizzata da successi e sfide, e l’attrice ha affrontato con ironia i pregiudizi legati alla sua famiglia. In questo articolo, esploreremo il percorso di Bryce, il suo approccio alla recitazione e alla regia, e il suo impegno nel nuovo progetto “Deep Cover”.

Un’infanzia nel mondo del cinema

Bryce Dallas Howard è cresciuta in un ambiente cinematografico, figlia del noto regista Ron Howard. La sua carriera è iniziata nel 2004 con il film “The Village” di M. Night Shyamalan, dove ha recitato al fianco di Joaquin Phoenix. Da quel momento, ha costruito un percorso professionale significativo, diventando un volto noto grazie alla trilogia di “Jurassic World”, in cui ha condiviso il set con Chris Pratt. Nonostante il suo accesso privilegiato al mondo del cinema, Bryce ha sempre cercato di dimostrare il proprio valore, affrontando le sfide con determinazione.

Nell’intervista, Bryce ha riconosciuto che il suo legame familiare ha avuto un impatto sulla sua carriera. “È stato comodissimo, inutile negarlo”, ha affermato, sottolineando come il suo background le abbia offerto opportunità che molti altri attori non hanno. Tuttavia, ha anche dovuto affrontare il peso dei pregiudizi, consapevole che la sua fama potesse essere vista come un vantaggio immeritato. La sua capacità di affrontare queste situazioni con autoironia è stata una chiave per il suo successo.

L’incontro con Lars Von Trier e la sfida della provocazione

Bryce Dallas Howard ha raccontato un episodio significativo della sua carriera, il suo incontro con il regista Lars Von Trier durante le audizioni per “Manderlay”. In quell’occasione, Von Trier ha cercato di provocarla, insultando il lavoro di suo padre. “Tuo padre è un regista terribile!”, le ha detto, scatenando una reazione divertita da parte di Bryce. “Cosa stai cercando di ottenere?”, ha risposto lei, mostrando la sua prontezza di spirito.

Questo scambio ha segnato l’inizio di una serie di interazioni con il regista danese, che ha continuato a provocarla in modo giocoso. La Howard ha descritto come, nonostante le provocazioni, non si sia mai sentita sopraffatta. “Ero un po’ divertita, a dire il vero”, ha dichiarato, evidenziando la sua capacità di affrontare le sfide con leggerezza. Questo episodio dimostra come Bryce sia riuscita a mantenere la propria identità artistica, nonostante il peso del nome che porta.

Un futuro tra recitazione e regia

Attualmente, Bryce Dallas Howard è impegnata nella promozione della commedia d’azione “Deep Cover”, disponibile su Prime Video dal 12 giugno. Sebbene abbia recentemente passato il testimone a Scarlett Johansson per il prossimo film di “Jurassic World – La rinascita”, il suo nome continua a essere un punto di riferimento nel panorama cinematografico di Hollywood.

Negli ultimi anni, Bryce ha ampliato il suo ruolo nel settore, cimentandosi nella regia. Ha diretto episodi di “The Mandalorian” e altre serie legate all’universo di Star Wars, dimostrando la sua versatilità e il suo talento dietro la macchina da presa. Ha anche recentemente firmato un documentario sul rapporto tra gli esseri umani e gli animali domestici, intitolato “Pets”. Nonostante il suo crescente impegno nella regia, Bryce ha affermato di non voler abbandonare completamente la recitazione, mantenendo un equilibrio tra le due passioni.

Bryce Dallas Howard è consapevole delle opportunità che ha ricevuto grazie alla sua famiglia, ma è determinata a costruire la propria carriera in modo autentico. La sua storia è un esempio di come il talento e la perseveranza possano superare i pregiudizi e le aspettative legate a un nome famoso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!