Bryan Cranston torna a vestire i panni di Hal in Malcolm: il revival atteso dai fan

Bryan Cranston, noto per il suo iconico ruolo di Hal Wilkerson nella serie cult “Malcolm“, è entusiasta di tornare sul set per il revival della sitcom. Dopo quasi vent’anni dall’ultima apparizione, l’attore ha espresso il suo forte coinvolgimento emotivo nel progetto, promettendo ai fan una nuova avventura con la sua famiglia disfunzionale. L’attesa è palpabile, e i fan possono aspettarsi una reunion che porterà nostalgia e nuove dinamiche familiari.

Il ritorno di Hal Wilkerson e la reunion del cast

Bryan Cranston ha condiviso la sua gioia per il ritorno nel ruolo di Hal, descrivendolo come un personaggio dolce e affettuoso. In un’intervista con People, ha dichiarato: “Per me è stato davvero gratificante tornare ad interpretare Hal. Mi era mancato. Sono passati quasi vent’anni da quando gli abbiamo detto addio.” La reunion del cast originale ha riunito non solo Cranston, ma anche Frankie Muniz, che riprende il ruolo di Malcolm, Jane Kaczmarek nei panni di Lois, Christopher Masterson come Francis e Justin Berfield nel ruolo di Reese. Tuttavia, non tutti i membri del cast originale sono tornati: Erik Per Sullivan, che interpretava Dewey, ha deciso di ritirarsi dalle scene, e il suo ruolo è stato affidato a Caleb Ellsworth-Clark.

Nuove aggiunte alla famiglia Wilkerson

Il revival non si limita a riportare i volti noti, ma introduce anche nuovi personaggi che arricchiranno la trama. Anthony Timpano interpreterà Jamie, il figlio più piccolo di Hal e Lois, mentre Vaughan Murrae darà vita a Kelly, un nuovo fratello di Malcolm. Inoltre, il personaggio di Malcolm è cresciuto e ha avuto una figlia, Leah, interpretata da Keeley Karsten, nota per il suo ruolo in “The Fabelmans” di Steven Spielberg. Questa evoluzione dei personaggi promette di esplorare nuove dinamiche familiari e situazioni comiche, mantenendo intatto lo spirito della serie originale.

Aspettative per il futuro del revival

La reunion di “Malcolm” non si limiterà a una sola stagione, come inizialmente previsto. Le aspettative sono alte, e i produttori stanno considerando la possibilità di sviluppare più stagioni, offrendo così ai fan l’opportunità di rivedere le avventure della famiglia Wilkerson. Questo revival rappresenta non solo un ritorno per Cranston e il cast, ma anche un’opportunità per i nuovi spettatori di scoprire una sitcom che ha segnato un’epoca.

Il segreto del ritorno di Cranston nei panni di Hal

Ma come ha fatto Bryan Cranston a ritrovare immediatamente il suo personaggio? L’attore ha rivelato che un semplice indumento ha giocato un ruolo fondamentale: “Con una camicia a maniche corte che Hal indosserebbe, una camicia con fantasia che urla ‘non andrò da nessuna parte’.” Questo dettaglio dimostra quanto sia profondo il legame di Cranston con il suo personaggio e quanto sia importante per lui riportare in vita Hal in modo autentico.

Per coloro che non hanno mai visto “Malcolm“, è possibile recuperare la serie su Disney+, in attesa del revival che promette di riportare in vita le risate e le emozioni che hanno reso la sitcom un classico intramontabile.

