Bryan Cranston e Annette Bening: la strana coppia di truffatori

La Paramount Plus sta scommettendo su “Jerry e Marge Go Large”, che vedrà per protagonisti Bryan Cranston e Annette Bening .

La regia del film è stata affidata a David Frankel (“Il diavolo veste Prada”, “Io & Marley”) che racconterà di questa strana coppia di pensionati del Michigan che gioca abilmente alla lotteria del Massachusetts.

Il candidato agli Emmy Brad Copeland (“Arrested Development”, “Wild Hogs”) ha scritto la sceneggiatura del progetto, Gil Netter, il candidato all’Oscar di “The Blind Side” e “Vita di Pi”, sta producendo insieme a Levantina Films (“Hidden Figures”). Kevin Halloran (“Ford v Ferrari”) è il produttore esecutivo.

Produrranno anche Landline Pictures, una divisione di MRC Films, e il suo leader Amy Baer. Netter, Tory Metzger e Renee Witt di Levantine hanno sviluppato il film sulla base di un articolo originale di Jason Fagone per The Huffington Post.

Vincere per la propria comunità

Cranston interpreterà Jerry Selbee, un pensionato che scopre una scappatoia matematica nella lotteria del Massachusetts e, con l’aiuto di sua moglie, Marge, vince 27 milioni di dollari. L’uomo decide di usare i soldi per far rivivere la loro piccola città del Michigan.

Bryan Cranston, vincitore di Emmy e Golden Globe, di recente ha recitato nella serie limitata di Showtime “Your Honor”, ​​per la quale è stato anche produttore esecutivo. È noto soprattutto per l’interpretazione di Walter White in “Breaking Bad” e Hal in “Malcolm in the Middle“. Al cinema, Cranston è apparso di recente in “The One and Only Ivan” della Disney, ha ripreso il ruolo di Walter White in “El Camino: Il Film di Breaking Bad” e ha recitato al fianco di Kevin Hart e Nicole Kidman in “The Upside”. È rappresentato da UTA e Ziffren Brittenham.

La quattro volte candidata all’Oscar Annette Bening interpreterà Marge Selbee. Di recente è apparsa in “Hope Gap” di William Nicholson con Bill Nighy, e “The Report” di Scott Z. Burns, con Adam Driver, per il quale ha ricevuto una nomination al Golden Globe. La vedremo prossimamente in “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh e in “Nyad” di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

22/06/2021