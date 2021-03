Cos’è un film di supereroi di Sam Raimi senza un piccolo cameo dell’eroe più stravagante della Terra, Bruce Campbell?

Bruce Campbell : un personaggio Groovy

Il regista di Evil Dead ha assunto l’incarico di regista di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” lo scorso anno, e durante il fine settimana Campbell, il collaboratore di Raimi da decenni fa, ha scherzato sul fatto che avrebbe preso parte alla follia lui stesso. “Ragazzi, è stato fantastico lavorare in una certa città, con un certo regista in un certo film con un certo attore – lo è stato assolutamente!” l’attore ha twittato, allegando una foto dello skyline di Londra, la stessa città in cui si svolgerà il sequel di Doctor Strange.

Un pacchetto unico

Raimi e Campbell sono praticamente un pacchetto a questo punto. Il duo ha lasciato il segno nella cultura pop con l’horror a budget ridotto “Evil Dead” e i suoi due sequel, lavorando insieme a “Crimewave”, “Darkman”, tutti e tre i film di Raimi’s Spider-Man e la serie di Starz, “Ash vs. Evil”.

I dettagli esatti della trama di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sono segreti, ma sappiamo che quando vedremo il film, diversi universi si schianteranno insieme all’interno dell’MCU. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), che apparirà in Doctor Strange 2, è attualmente impegnata con la magia del caos su “WandaVision”. Subito dopo, il terzo film di Tom Holland, “Spider-Man: No Way Home”, porterà sullo schermo volti familiari di fumetti di diverse epoche.

Tutto questo per dire … sì, Bruce Campbell interpreterà sicuramente Mephisto in “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale il 25 marzo 2022.

Maria Bruna Moliterni

02 ⁄ 03 ⁄ 2021