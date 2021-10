L’attrice Brittany Murphy è protagonista di un documentario dal titolo “What Happened, Brittany Murphy?” diretto da Cynthia Hill, che esplora l’ascesa di Brittany a Hollywood e la sua relazione con il marito quarantenne Simon Monjack, morto appena cinque mesi dopo la star.

What Happened, Brittany Murphy?: un documentario

Una storia davvero drammatica quella di Brittany Murphy che è stata trovata morta nella sua casa di Los Angeles, con la diagnosi di intossicazione multipla da farmaci, polmonite e “anemia da carenza di ferro”. Stessa sorte per il marito Simon Monjack, deceduto cinque mesi dopo, un medico legale determinò anche una polmonite acuta e una grave anemia come cause della sua morte.

Il nuovo documentario in due parti di HBO Max approfondisce la misteriosa e prematura morte di Brittany Murphy, a 32 anni nel 2009. Il lavoro si sofferma sul matrimonio dell’attrice, attraverso le interviste di coloro che erano vicini alla coppia, offrendo informazioni su quella che veniva descritta come una relazione problematica.

Le dichiarazioni degli intervistati

Tra le varie dichiarazioni emerge un’immagine negativa di Simon, considerato un bugiardo, anche quando affermava che stava morendo di cancro terminale, che aveva frequentato Elle Macpherson e Madonna e che aveva la più grande collezione di Vermeer del mondo.

Il documentario segue anche le complicazioni nella carriera di Brittany Murphy nell’industria cinematografica. Come molte colleghe, Brittany ha drasticamente cambiato il suo aspetto, perdendo peso e aggiornando il suo guardaroba per adattarsi all’immagine che le avevano costruito addosso.

Molto delicate le parole di Amy Heckerling, regista di “Clueless”, che nel trailer ricorda: “C’era una specie di dolce, infantile, qualità perduta che aveva che ti spezzava il cuore”.

Ecco la trama del documentario:

“Un’attrice accattivante tanto effervescente sullo schermo quanto fuori, Murphy era una stella nascente i cui film hanno contribuito a definire una generazione. Ma nel 2009, la prematura scomparsa di Murphy ha posto fine alla sua promettente carriera, mentre le misteriose circostanze che la circondavano la morte divenne rapidamente foraggio per speculazioni e teorie cospirative. Con nuovi filmati d’archivio e interviste con le persone a lei più vicine, What Happened, Brittany Murphy? va oltre le voci dei tabloid per esaminare l’impatto del sessismo di Hollywood sulle sue lotte, così come le persistenti preoccupazioni sulla sua relazione con il marito Simon Monjack”, il sinossi continua. “Sensibile e ricca di sfumature, la docuserie esplora l’eredità di un talento unico.

“Cos’è successo, Brittany Murphy?” è stato realizzato da Blumhouse Television e Pyramid Productions. Il documentario contiene anche interviste con la madre di Monjack, Linda, e il fratello, James.

Entrambi gli episodi di “What Happened, Brittany Murphy?” in anteprima su HBO Max il 14 ottobre.

Roberta Rosella

07/10/2021