Britney Spears: Netflix sta lavorando al suo documentario

Sulla scia del documentario prodotto da Hulu, Netflix sta progettando un proprio film su Britney Spears.

Britney Spears, la donna del momento

La regista Erin Lee Carr, specializzata in veri documentari “crime”, sta dirigendo il progetto sulla tormentata vita della popstar di “Toxic”, sulla celebre causa, iniziata dai fan col “Free Britney Movement”, che credono che Britney Spears sia manipolata dal padre contro la sua volontà.

Il progetto precedente, “Framing Britney Spears“, è stato prodotto dal New York Times e pubblicato su Hulu nel febbraio 2021, diventando rapidamente uno dei documentari più chiacchierati del momento. Il documentario di Hulu racconta l’approccio misogino dei media nei confronti della Spears per tutta la sua carriera, ed esplora la controversa faccenda che vede gran parte della sua vita sotto il controllo del padre. Il documentario ha spinto anche l’ex fidanzato di Britney Spears, Justin Timberlake, a scusarsi per come ha trattato lei e le sue ex fidanzate.

Britney tutti la vogliono

Sarà almeno la seconda volta che negli ultimi anni Netflix e Hulu realizzano documentari, concorrenti, sulla stessa storia. Entrambi i servizi pubblicarono film sul “Fyre Festival”, che fu commercializzato come “festival di musica di lusso” alle Bahamas ma finì in un clamoroso disastro.

Non è insolito che gli studi cinematografici lavorino contemporaneamente agli stessi progetti, ma i documentari sono diventati molto più comuni nell’era dello streaming. I servizi si appoggiano ai documentari come programmi a basso costo e accattivanti per il pubblico, soprattutto su star o grandi nomi.

Il progetto di Carr non è stato ancora completato e per il momento non ha una data di uscita. Era già in fase di sviluppo prima del debutto di “Framing Britney Spears” prodotto dal New York Times.

Giacomo Caporale