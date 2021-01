Brie Larson nei panni di Captain Marvel

Brie Larson racconta perché ha accettato di interpretare il ruolo di Captain Marvel.

Brie Larson e l’incontro decisivo con Tegan Nox

Pare che Larson abbia parlato con la star della WWE Tegan Nox in un video sul suo canale YouTube dove entrambe hanno deciso di organizzare un co-workout. Nel video Nox racconta di aver indossato un costume da supereroe chiaramente ispirato del fumetto di Carol Danvers (pubblicato dalla Marvel Comix) in un incontro di box. Il costume di Nox che Larson ha particolarmente apprezzato nel video è stato il presagio evidente che l’attrice avrebbe accettato il ruolo di Captain Marvel.

Al dettaglio del vestiario, colto immediatamente dai fan, è stato attribuito il segno del forte interesse di Nox per il mondo Marvel. E’ stata una fortuna che Nox abbia raccontato di quando ha indossato quel costume. Infatti, pare che questo dettaglio abbia colpito molto Larson, tanto da divenire il punto di svolta nella decisione dell’attrice di accettare il progetto.

Nei commenti online al video Brie Larson commenta pubblicamente: “La cosa che più mi ha aperto il cuore è stato pensare a quanti tipi diversi di persone sono affascinate dal mondo Marvel. È proprio come aver visto Tegan lottare con la stessa carica del personaggio. Mi ha fatto riflettere e capito per quale motivo ho scelto di fare il film. Ho intenzione di lavorare davvero duramente a questo progetto. Non si tratta solo di aver visto che Nox indossava il costume Marvel, ma di ciò che quel costume significa per le persone.”

Captain Marvel: prima simbolo e poi eroe

I personaggi sono prima simboli e poi eroi, e per una legione di fan dell’universo Marvel l’assegnazione del ruolo a Brie Larson è davvero una gran notizia. Quando si interpreta un ruolo come quello di Captain Marvel si ha la responsabilità di rappresentare un personaggio con cui milioni di persone stabiliscono una connessione e con cui possono identificarsi. Interpretare Captain Marvel per Larson sarà sicuramente una magnifica opportunità, ma anche una grande responsabilità.

Giulia Cirenei

29/01/2021