Bridgerton: svelato un indizio dai fans sulla terza stagione

La terza stagione di Bridgertone si concentrerà sulla relazione tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. I fans hanno già individuato un singolare indizio.

Bridgerton: la terza stagione in arrivo

La terza stagione di Bridgerton starà per svelarsi (non c’è ancora una data ma potrebbe arrivare entro fine anno) e l’attesa, per i fans, si sta facendo un tantino estenuante. I fan della saga chiedono a gran voce di avere qualche anticipazione su quello che vedremo nei prossimi episodi in streaming su Netflix.

A causa di ciò sono stati palesati alcuni scatti rubati dal set – e apparentemente innocui che però sono stati passati al vaglio dei fans e i più attenti ci hanno visto un dettaglio che conferma la nascita di una storia d’amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (alias Lukas Newton). Mentre va ricordato che stando alla saga letteraria da cui la serie è tratta, il terzo volume è dedicato a Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia Bridgerton (di Colin si parla nel libro successivo).

L’indizio rivelatore su Bridgerton 3

Lo scatto incriminato mostra Penelope che indossa un abito verde, colore che non era mai stato sfoggiato dalla giovane Featherington, strenua appassionata dei vestiti gialli. Il verde si ottiene mescolando il giallo con il blu, tonalità che rappresenta la famiglia Bridgerton.

Stando a questo particolare cromatico, i fans hanno avuto conferma dell’attesa storia d’amore: con la nascita di una relazione tra Penelope e Colin le famiglie dei due ragazzi si potrebbero unire dando vita a qualcosa di nuovo e diverso, proprio come accade mischiando il giallo e il blu.

Del resto che le sfumature avessero una grande importanza per la storia (come nel prequel Regina Carlotta), lo aveva già rivelato la costumista di Bridgerton 2 Sophie Canale.

Non resta che attendere altre anticipazioni sulla terza stagione ed una data di uscita.