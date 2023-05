Bridgerton: Shonda Rhimes parla del potenziale per altri spin-off

Dopo che è stato distribuito su Netflix lo spin-off di Bridgerton sulla Regina Carlotta, Shonda Rhimes ha dichiarato che ci potrebbero essere altri personaggi da approfondire in nuove serie. Queste le parole di Shonda Rhimes:

Non stavo necessariamente pensando a questo come ad uno spin-off di Bridgerton quando ho iniziato a raccontare la storia. Carlotta è una figura così singolare, ma ci ho messo dentro anche delle parti narrative con Lady Danbury, e poi ci sta dentro pure una giovane Violet, che è molto fascinosa. E proprio questa sarebbe una bella storia da poter approfondire.

La serie TV è incentrata sull’ascesa alla ribalta e al potere della regina Carlotta. Lo spin-off racconta di come il matrimonio della regina con re George abbia dato il via a una storia d’amore ma anche ad un cambiamento sociale.

Chi è Shonda Rhimes, la produttrice di Bridgerton

Shonda Rhimes è una sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense. È la più giovane di 6 figli: ha tre sorelle e due fratelli. Deve la sua fama alla creazione della serie televisiva Grey’s Anatomy. Nel maggio 2007 è anche inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo dalla rivista TIME. Ha fondato e dirige tuttora la casa di produzione televisiva ShondaLand.

Nel 2017 viene ingaggiata dal colosso dello streaming on demand Netflix, incominciando a produrre nuovi contenuti in esclusiva per la nota piattaforma. La prima serie televisiva prodotta è Bridgerton, uscita nel 2020 e divenuta la serie più vista di sempre. L’anno dopo viene annunciato l’arrivo di Inventing Anna, secondo degli otto prodotti annunciati in collaborazione con Netflix.

La Rhimes ha inoltre creato le serie televisive Private Practice (spin-off di Grey’s Anatomy) e Scandal ed è anche produttrice di Off the Map, Le regole del delitto perfetto, The Catch, Still Star-Crossed, Station 19 (secondo spin-off di Grey’s Anatomy) e For the People.