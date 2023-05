“La regina Carlotta” e i richiami a “Bridgerton 2”: il ballo che lega le serie tv

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton è una miniserie televisiva. Questa nasce come prequel di Bridgerton e proprio per questo motivo troviamo all’interno dello Spinoff diversi richiami alla serie madre. Sul web se ne è trovato uno particolarmente difficile da scovare e mette in collegamento i protagonisti della seconda stagione di Bridgerton ovvero Anthony e Kate.

Durante gli episodi del prequel ci viene raccontata la malattia di Giorgio e di quanto Carlotta sia stata una figura essenziale per lui. Una scena che conferma il supporto della sovrana è quella in cui il re è costretto a presenziare un ballo insieme alla sue consorte. Giorgio soffre parecchio ad avere l’attenzioni di tutta la nobiltà accorsa all’evento. Successivamente viene calmato da Carlotta, che gli disse testuali parole: “Tieni gli occhi su di me. Non guardare loro. Qui ci siamo solo io e te. Noi insieme”.

Uno scenario simile a questi è stato visto anche in Bridgerton 2 dove ci troviamo sempre in un ballo, stavolta tra Kate ed Antonhy. La passione tra i due è evidente e la coppia viene osservata da tutti i membri dell’alta società presenti.

Bridgerton, la serie

Bridgerton è una serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. La serie ha debuttato il 25 dicembre 2020 su Netflix. Ha ottenuto grande successo, registrando 82 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni dal suo debutto nel giorno di Natale e confermandosi fra i più grandi successi delle serie originali Netflix.

La serie è ambientata in un luogo dove non vi è razzismo e i monarchi e i nobili britannici sono anche neri o mulatti. Seguendo la cronologia dei romanzi, ogni stagione è autoconclusiva e incentrata su uno dei fratelli Bridgerton: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth.