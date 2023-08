“Bridgerton 3” tutto le novità sul futuro della serie targata Netflix

Bridgerton 3 sarà la terza stagione dell’amatissima serie tv targata Netflix. Grazie al successo delle prime stagioni, di recente i produttori hanno deciso di sviluppare uno spin-off sulla Regina Carlotta. Questo spin-off ha ottenuto molti consensi e ha riacceso, inevitabilmente, i riflettori sulla serie principale. Oggi dunque, parleremo di tutte le news più importanti riguardanti la terza stagione di Bridgerton.

Sappiamo già quasi per certo che nei nuovi episodi della serie assisteremo alla nascita della storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. I due personaggi sono interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Facendo riferimento alle parole pronunciate da Colin alla fine della seconda stagione, pare che non abbia nessun interesse nel corteggiarla. A causa di questo comportamento, Penelope deciderà di approfondire nuove conoscenze.

Tra i pretendenti troveremo: Marcus Anderson (Daniel Francis), Lord Debling (Sam Philips) e Harry Dankworth (James Phoon). I tre attori dunque entreranno ufficialmente a far parte del cast di Bridgerton 3. La gelosia di Colin non si farà attendere molto, acquisterà infatti la consapevolezza di non essere solo un amico per Penelope. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, l’arrivo in streaming della terza stagione potrebbe avvenire tra la fine del 2023 e la primavera del 2024.

Per quanto riguarda il cast, non rivedremo Phoebe Dynevor vestire i panni di Daphne Bridgerton. Questo è dovuto probabilmente all’addio di Regé-Jean Page, limitando così la presenza del suo personaggio all’interno della serie. Hannah Dodd assumerà il ruolo di Francesca Bridgerton al posto dell’uscente Ruby Stokes. Per quanto riguarda il resto del cast invece: Jonathan Bailey tornerà nei panni del visconte Anthony Bridgerton, Simone Ashley nei panni di sua moglie Kate Sharma, Adjoa Andoh nei panni di Lady Danbury, Ruth Gemmell nei panni di Violet Bridgerton, Golda Rosheuvel sarà la Regina Carlotta e Luke Thompson nel ruolo di Benedict Bridgerton.