“Bridgerton 2”: Simone Ashley sarà la nuova protagonista

L’attrice di “Sex Education”, Simone Ashley, reciterà al fianco di Jonathan Bailey nella serie di Shonda Rhimes, “Bridgerton“.

Simone Ashley: da “Sex Education” a “Bridgerton 2”

“Bridgerton”, ha trovato la sua attrice protagonista per la seconda stagione della serie più acclamata degli ultimi tempi di Netflix.

La serie ha scelto Simone Ashley, attrice conosciuta per “Sex Education”, per interpretare il ruolo di Kate Sharma, l’interesse amoroso di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

I nuovi episodi di “Bridgerton” – che Netflix ha definito la sua più grande serie originale di sempre – sarà basata sul secondo libro della serie di romanzi di Julia Quinn, “The Viscount Who Loved Me”.

La serie di libri di Julia Quinn si concentra su una coppia diversa in ogni libro, e la serie, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, seguirà lo stesso percorso.

Le aspettative sulla seconda stagione

Kate Sharma, personaggio interpretato da Simone Ashley, è una nuova arrivata a Londra. È intelligente e testarda e non sopporta gli sciocchi, incluso Anthony Bridgerton.

La serie sta continuando il suo lavoro di adattamento dei libri nella seconda stagione – modificando il nome del personaggio di Kate Sheffield, immaginandola come discendente di una famiglia di origine indiana – mantenendo, perciò, un casting multietnico, segno distintivo della prima stagione.

Chris Van Dusen ha affermato che “gli piacerebbe poter vedere i protagonisti della prima stagione, Phoebe Dyvenor e Regé-Jean Page, ancora una volta mentre la serie va avanti, anche se non sono i principali motori della storia”.

Le riprese degli episodi cominceranno a Londra questa primavera. Nel cast anche Claudia Jessie, Luke Newton, Ben Miller, Nicola Coughlan e Ruby Baker.

Oltre a “Sex Education” di Netflix, i crediti di Ashley includono la serie “The Sister” (trasmessa in streaming su Hulu negli Stati Uniti) e la terza stagione di “Broadchurch”. È rappresentata da Gersh, Identity Agency Group nel Regno Unito e dall’avvocato Derek Kroeger di Myman Greenspan.

Federica Contini

16/02/2021