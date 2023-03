Brendan Fraser sarebbe disposto ad indossare di nuovo i panni di Rick O’Connell, il celebre personaggio del franchise La mummia. Il franchise è nato nel 1932 ma ha raggiunto la popolarità solamente con il remake del 1999, con Fraser come protagonista. È anche grazie alla sua indimenticabile interpretazione se successivamente abbiamo avuto la possibilità di vedere due sequel. Dal primo capitolo della saga sono ormai passati 24 anni e lo stesso attore sarebbe disposto a tornare sul set, nel caso in cui ci fossero le idee giuste per un quarto capitolo.

È innegabile il fatto che Brendan Fraser abbia raggiunto il successo e la popolarità grazie a questa saga. Nonostante abbia passato anche dei momenti difficili, come da lui ammesso recentemente, è tornato tra i riflettori per la sua magistrale interpretazione in The Whale, ricevendo ben 9 candidature, di cui 3 candidature agli Oscar 2023. Ha vinto il premio SAG Awards come miglior attore protagonista, rilasciando anche delle dichiarazioni molto commoventi ed incoraggianti.

Nonostante il successo raggiunto di recente con il già citato The Whale, non ha mai dimenticato il personaggio di Rick O’Connell. Ha ribadito a più riprese quanto fosse perfetto il personaggio protagonista del film La mummia: ben costruito e capace di abbinare horror, ironia, romanticismo e azione nella stessa pellicola. Il suo successo è dovuto anche al rifiuto di alcuni attori molto più quotati all’epoca. Il suo infatti, non fu il primo nome associato al personaggio. Stephen Sommers, il regista della pellicola, cercò di ingaggiare Brad Pitt, Ben Affleck o Tom Cruise prima di Fraser. Tutti rifiutarono l’offerta a causa di altri impegni e la scelta successiva di ingaggiare Fraser si è rivelata la mossa vincente.

La rivincita più grande riguarda il recente film La mummia del 2017, con Tome Cruise come protagonista. La pellicola firmata da Alex Kurtzman fu un vero e proprio fallimento secondo la critica. Questo risultato ci fa apprezzare maggiormente le interpretazioni di Brandon Fraser. Grazie al successo del primo film infatti ci furono due sequel, nel 2001 uscì La mummia – Il ritorno e nel 2008 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone. Viste le premesse, non attendiamo altro che un nuovo capitolo con l’originale ed inimitabile Rick O’Connell come protagonista.