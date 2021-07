Bradley Whitford firma per “Rosaline” della 20th Century Studios

Bradley Whitford, star di “Get Out” e “West Wing” si unisce a Kaitlyn Dever e Isabela Merced.

Rosaline: Bradley Whitford entra nel cast

Secondo Deadline , Bradley Whitford ha firmato per unirsi al cast di “Rosaline”, la rivisitazione della classica storia di Romeo e Giulietta, che sarà prodotta da 20th Century Studios. L’attore nominato agli Emmy si unisce a Kaitlyn Dever (Booksmart), Isabela Merced (Dora e la città perduta dell’oro) e Kyle Allen (West Side Story). Il film sarà diretto da Karen Maine, che di recente ha diretto la serie comica della BBC/HBO Max “Starstruck”.

“Rosaline” darà un nuovo sguardo alla “storia d’amore più famosa mai raccontata”, con Dever che assumerà il ruolo del protagonista, un personaggio della storia originale che è un iniziale e fugace interesse amoroso per Romeo, che sarà interpretato da Allen. Merced è stata scelta per il ruolo di Giulietta, anche se non è stato previsto alcun ruolo per Whitford. Data la sua portata, potrebbe facilmente scivolare nel ruolo modernizzato di un Capuleti o di un Montecchi. Anche l’attore Sean Teale (The Gifted) si è unito al cast all’inizio di questo mese, ottenendo il ruolo del soldato Dario.

La trama del film

La trama è impostata per seguire il personaggio di “Rosaline” di Dever, che inizialmente usciva con Romeo, mentre scopre di più su se stessa nel tentativo di tenere insieme i personaggi di Romeo e Giulietta di Allen e Merced. Anche Dario di Teale si ritrova coinvolto in questa storia d’amore, solo un’altra complicazione a questa situazione già difficile. La sceneggiatura, scritta da Scott Neustadter e Michael H. Weber (The Disaster Artist, (500) Days of Summer), è adattata dal romanzo “When You Were Mine” di Rebecca Serle.

Gli impegni di Bradley Whitford

Whitford è apparso in numerosi film nel corso degli anni, a parte le nomination all’Oscar di “Get Out” e “The Post”. Ha anche recitato in “Godzilla: King of the Monsters” e “The Call of the Wild”, e presto apparirà nei panni di Stephen Sondheim nel debutto alla regia di Lin-Manuel Miranda, “Tick, Tick…Boom!”. Whitford è stato nominato agli Emmy Awards per il suo lavoro sia in “The West Wing” che in “The Handmaid’s Tale”. “Rosaline” sembra essere molto adatta al suo talento per la commedia e la serietà, e certamente aggiunge alla diversità che si è costruito negli ultimi anni.

C’è Shawn Levy Dietro la produzione di “Rosaline”

Shawn Levy e Dan Cohen stanno producendo il film sotto 21 Laps Entertainment. Il progetto è in sviluppo da anni e 20th Century Studios ha finalmente ottenuto i diritti a maggio. 21 Laps ha lavorato a numerosi progetti nel corso degli anni, in particolare al successo di Netflix “Stranger Things”. Per quanto riguarda il film, hanno contribuito a produrre “Arrival, Fist Fight” e “Why Him?”.Il loro prossimo film nelle sale sarà “Free Guy”, diretto nientemeno che da Shawn Levy.

Sebbene al momento non sia stata fissata alcuna data di uscita, tutti questi annunci di casting segnalano sicuramente una produzione che sta rapidamente aumentando e che sicuramente inizierà presto.

Francesca Reale

28/07/2021