Bradley Cooper: ecco le prime immagini dal set del suo film “Maestro”

Roma, 30 maggio 2022 – Arrivano le prime immagini dal set di “Maestro”, film diretto, prodotto, scritto e interpretato da Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein. Nel cast anche Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke. “Maestro” è prodotto anche da Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Krieger, Fred Berner e Amy Durning. Il film sarà disponibile prossimamente su Netflix.

Bradley Cooper irriconoscibile, prime foto dal set di “Maestro”

Netflix ha deciso di svelare qualche anticipazione fotografica del prossimo film di Bradley Cooper, che consacrerà il suo ritorno dietro la macchina da presa. Oltre a occuparsi della regia e della sceneggiatura, il premio Oscar interpreterà anche il ruolo del protagonista, il leggendario compositore e direttore d’orchestra americano, Leonard Bernstein, al fianco dell’attrice Carey Mulligan.

“Maestro” racconta la complessa storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, abbracciando oltre 30 anni – dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Dalle foto diffuse dal colosso di Los Gatos è possibile vedere Bernstein in periodi diversi della sua vita, a conferma dell’impressionante lavoro fatto dai truccatori su Cooper per fargli interpretare il personaggio in età avanzata. Nel cast della pellicola anche Matt Bomer e Maya Hawke.

“Maestro” è prodotto anche da Martin Scorsese e Steven Spielberg

Tra i produttori di “Maestro” ci sono Martin Scorsese e Steven Spielberg. Originariamente, il film era stato affidato proprio al regista di “Schindler’s List”, che scelse oltretutto Cooper come protagonista.

Reduce dall’esperienza di “A Star is Born”, il suo debutto dietro alla macchina da presa, e interessato a continuare il suo lavoro nella costruzione di storie per il grande schermo, l’attore chiese al cineasta se potesse prendere in mano l’intero progetto.

«Penso che (Spielberg) sapesse che non si sarebbe riuscito a occupare di quel film per un po’ di tempo. È stato così gentile da consegnarmelo, e mi sono occupato solo di ciò negli ultimi quattro anni e mezzo» aveva dichiarato Cooper a Variety. “Maestro” sarà disponibile prossimamente su Netflix. Probabilmente non prima del 2023.

Mina Franza

30/05/2022