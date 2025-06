Brad Pitt sorprende i fan al Circuit of the Americas durante le riprese del film “F1”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Brad Pitt ha recentemente catturato l’attenzione dei suoi fan partecipando a una sessione di test sulla McLaren MCL60 del 2023, tenutasi presso il Circuit of the Americas ad Austin, Texas. Questa apparizione si inserisce nel contesto delle riprese del film “F1”, in cui l’attore interpreta Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 che decide di tornare in pista dopo un lungo periodo di assenza.

Allenamento rigoroso per il ruolo di Sonny Hayes

Per interpretare al meglio il suo personaggio, Brad Pitt ha intrapreso un programma di allenamento rigoroso, che ha incluso la guida di vetture di Formula 2 e Formula 3, appositamente modificate con la collaborazione di Mercedes AMG. Queste auto sono state dotate di oltre cinquanta telecamere, progettate per catturare ogni dettaglio delle scene di guida, garantendo così un realismo senza precedenti. L’attore ha dedicato circa tre mesi a un corso intensivo di preparazione, allenandosi sul celebre circuito di Silverstone, sotto la supervisione del campione di Formula 1 Lewis Hamilton, che ricopre anche il ruolo di produttore del film. Questo approccio meticoloso ha permesso a Pitt di acquisire le competenze necessarie per rendere credibile la sua interpretazione di un pilota di corse.

Dettagli sulla produzione e trama del film “F1”

Il film “F1”, diretto da Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro in “Top Gun: Maverick”, presenta Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un ex campione di Formula 1 che, dopo un grave incidente, ha deciso di ritirarsi dalle corse per competere in categorie minori. La trama si sviluppa attorno al suo ritorno in pista, grazie all’incoraggiamento dell’amico Ruben, interpretato da Damson Idris, proprietario della scuderia Expensify APX-GP. Ruben convince Sonny a tornare in pista per fare da mentore al giovane e promettente pilota britannico Joshua Pearce. Le riprese del film sono state effettuate in concomitanza con i weekend dei Gran Prix, tra cui il Gran Premio di Gran Bretagna del 2024 e la 24 Ore di Daytona dello stesso anno, offrendo così un contesto autentico e coinvolgente per la narrazione.

Una colonna sonora di artisti di fama mondiale

La colonna sonora del film “F1” si distingue per la presenza di artisti di fama internazionale, che hanno collaborato per creare un brano intitolato “Drive”. Ed Sheeran, John Mayer e Dave Grohl hanno unito le loro forze per questo pezzo, che sarà rilasciato integralmente il prossimo mese, in concomitanza con l’uscita del film. La soundtrack include anche contributi di altri artisti come Doja Cat, Dom Dolla, Peggy Gou, Tiësto, ROSÉ, Madison Beer e Tate McRae, offrendo una ricca varietà di generi musicali che spaziano dal pop all’elettronica. Questa selezione musicale promette di arricchire ulteriormente l’esperienza cinematografica, rendendo il film ancora più coinvolgente per il pubblico.

