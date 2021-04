Brad Pitt ritrova Sandra Bullock in un cameo nel film “Lost City of D”

L’ attore hollywoodiano Brad Pitt sta lentamente diventando il re dei cammei. L’ultimo sarà quello in “Lost City of D” che uscirà nel 2022.

Brad Pitt nuovamente al fianco di Sandra Bullock

Mentre Brad Pitt si avvia verso gli ultimi anni della sua carriera, i cameo stanno lentamente diventando una parte più importante della sua filmografia e, secondo The Hollywood Reporter, la sua prossima apparizione sarà in “The Lost City of D” con Sandra Bullock e Channing Tatum.

Dopo che la Bullock ha recitato nel film di David Leitch, “Bullet Train”, con Brad Pitt protagonista, quest’ultimo ha deciso che fosse giusto ricambiare il favore.

Secondo un tweet pubblicato, Brad Pitt soffre della “Malattia di Jon Hamm“, in cui un bell’uomo ha un disperato bisogno di apparire in sketch comici. Sotto questo aspetto, gli ultimi anni sembrano stati davvero dannosi per l’attore, dato che i suoi cameo in “Saturday Night Live” e “Deadpool 2” non hanno ricevuto elogi dagli spettatori . Entrare a far parte di “Lost City of D”, significa che potrebbe essere colpito da questa malattia nel bene o nel male.

Lost City of D: la trama

“Lost City of D” è pubblicizzata come una commedia romantica di azione e avventura con Sandra Bullock e Channing Tatum nei panni dei due protagonisti. Interpretato anche da Daniel Radcliffe, la storia ruota attorno a una scrittrice che vive da reclusa (Sandra Bullock) e che comincia un tour promozionale del suo libro con il modello che posa per le copertine dei suoi libri (Channing Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li obbliga ad affrontare un’avventura. L’uscita del film è prevista per il 2022.

Gli impegni di Brad Pitt

Ormai colpito dalla malattia dei cameo Brad Pitt è impegnato su molti fronti. I progetti futuri includono la presentazione agli Academy Awards e l’epica “Babylon” degli anni ’20 di Damien Chazelle con Margot Robbie. Ed infine occupano grande spazio i suoi numerosi progetti di produzione sotto la Plan B Entertainment che in questo momento sono in varie fasi di sviluppo. Per quanto riguarda il film “Bullet Train”, in cui appunto indossa i panni del protagonista, a riprese terminate ancora non è stata indicata una data di distribuzione.

Francesca Reale

16/04/2021