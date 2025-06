Brad Pitt protagonista di un film sulle corse automobilistiche: il sogno diventa realtà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Brad Pitt, celebre attore di Hollywood, ha da sempre nutrito il desiderio di recitare in un film dedicato al mondo delle corse automobilistiche. Questo sogno si concretizza grazie al regista Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro in “Top Gun: Maverick“. In un’intervista recente, Kosinski ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere Pitt come protagonista del suo nuovo dramma sportivo, intitolato “F1“.

La scelta di Brad Pitt: un attore da sogno

Joseph Kosinski ha rivelato che Brad Pitt è uno degli attori che desidera avere nella sua carriera, definendolo un elemento fondamentale del suo “Monte Rushmore” personale. “Sapevo che era interessato alle corse“, ha dichiarato il regista, sottolineando come Pitt fosse la prima scelta non appena ha iniziato a pensare a una storia ambientata nel mondo delle corse. Kosinski ha voluto costruire un racconto autentico, incentrato su un personaggio che rispecchiasse l’essenza di Pitt. “Quando il pubblico vedrà il film, capirà perché Brad Pitt è il Sonny perfetto”, ha affermato Kosinski, lasciando intendere che l’interpretazione dell’attore sarà coinvolgente e credibile.

Il supporto dei campioni di Formula Uno

Per preparare Brad Pitt al suo ruolo di pilota, Joseph Kosinski ha deciso di coinvolgere alcuni dei più grandi nomi della Formula Uno, come Lewis Hamilton e Max Verstappen. Questo approccio mira a garantire che l’attore possa rappresentare al meglio le sfide e le emozioni del mondo delle corse. Il film “F1” racconta la storia di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula Uno che ha abbandonato la pista per diventare tassista a New York e giocatore d’azzardo. La trama si sviluppa attorno al suo ritorno nel mondo delle corse, spinto dall’amico Ruben Cervantes, interpretato da Javier Bardem.

La trama di F1: un viaggio di ritorno alle corse

Sonny Hayes, il personaggio interpretato da Brad Pitt, è un veterano delle corse che desidera dimostrare di avere ancora le capacità necessarie per competere. Richiamato nel circuito per allenare il giovane talento Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris, Sonny si trova a dover affrontare non solo le sfide della pista, ma anche le tensioni che sorgono nel suo rapporto con il giovane allievo. Il film promette di esplorare il conflitto tra esperienza e gioventù, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche del mondo delle corse automobilistiche.

Un cast di talento e una produzione ambiziosa

Oltre a Brad Pitt, il cast di “F1” include attori di grande talento come Callie Cooke, Kerry Condon, Shea Whigham e Tobias Menzies. La produzione si preannuncia ambiziosa, con l’obiettivo di portare sul grande schermo una storia avvincente e autentica, capace di catturare l’attenzione degli appassionati di corse e del grande pubblico. Con la direzione di Joseph Kosinski e l’interpretazione di Brad Pitt, “F1” si prepara a diventare un film di riferimento nel genere sportivo, promettendo emozioni e adrenalina in ogni scena.

