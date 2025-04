Brad Pitt protagonista di “The Riders”: il nuovo film di Edward Berger tratto da Tim Winton

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo progetto di grande interesse, con Brad Pitt che potrebbe assumere il ruolo principale nel film “The Riders”, diretto da Edward Berger, noto per il suo recente lavoro in “Conclave”. Questo lungometraggio si basa sull’omonimo romanzo di Tim Winton e promette di offrire una narrazione avvincente e ricca di emozioni.

La trama di “The Riders”

La storia di “The Riders” ruota attorno a Fred Scully, un personaggio che dovrebbe essere interpretato da Brad Pitt. Scully intraprende un viaggio attraverso l’Europa che dura due anni, per poi giungere in Irlanda insieme alla moglie Jennifer e alla loro figlia Billie. La coppia decide di acquistare una vecchia fattoria situata accanto a un castello, un luogo che diventa il fulcro della loro nuova vita.

Durante il soggiorno, Scully si dedica al restauro della fattoria, mentre Jennifer torna in Australia per affrontare alcune questioni personali. Tuttavia, quando Scully si reca all’aeroporto di Shannon per accogliere la moglie e la figlia Billie, scopre che solo la bambina è presente. Jennifer non ha lasciato alcun messaggio o spiegazione, e il trauma della situazione ha reso Billie incapace di parlare. Questo evento drammatico segna l’inizio di una serie di eventi che metteranno alla prova la resilienza di Scully e la sua capacità di affrontare l’ignoto.

Il team di produzione di “The Riders”

La realizzazione di “The Riders” coinvolge un team di professionisti di alto calibro. La produzione è guidata da Ridley Scott attraverso la sua casa di produzione Scott Free, insieme a Michael Pruss, Edward Berger, David Kajganich, Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner di Plan B Entertainment. È interessante notare che Scott Free ha lavorato a lungo sul progetto, con Kajganich che aveva già proposto un adattamento del romanzo nel lontano 1994.

La sceneggiatura è affidata a David Kajganich, che ha già dimostrato il suo talento in progetti precedenti. A24, nota per la sua attenzione alla qualità e all’originalità, si occuperà del finanziamento e della produzione del film, garantendo così un’attenzione particolare ai dettagli e alla realizzazione artistica.

Le tempistiche di produzione e i progetti futuri di Brad Pitt

Le riprese di “The Riders” sono programmate per iniziare all’inizio del 2026, con location che si estenderanno in varie parti d’Europa. Questo progetto si aggiunge a un’agenda già fitta di impegni per Brad Pitt, che nei prossimi mesi sarà impegnato sul set di “The Continuing Adventures of Cliff Booth“. Questo film, prodotto da Netflix, sarà diretto da David Fincher e avrà una sceneggiatura scritta da Quentin Tarantino, promettendo di essere un’altra avventura emozionante per l’attore.

Con “The Riders”, Pitt si prepara a tornare in un ruolo che potrebbe rivelarsi complesso e sfaccettato, in un contesto narrativo che esplora temi di perdita, resilienza e scoperta personale. Gli appassionati di cinema attendono con trepidazione ulteriori dettagli su questo progetto, che si preannuncia come uno dei più attesi degli anni a venire.

