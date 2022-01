Brad Pitt nel mondo della Formula 1 per Apple

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Brad Pitt è in trattative per il progetto ancora senza titolo di Apple in cui dovrebbe interpretare un pilota di Formula 1 ormai in pensione che torna in attività per far da mentore a un pilota più giovane.

Brad Pitt a bordo con Joseph Kosinski?

Joseph Kosinski, che conosciamo per aver diretto “Top Gun: Maverick”, sarà dietro la macchina da presa, mentre Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura. Jerry Bruckheimer sta producendo insieme a Plan B., anche il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton è coinvolto nel film, seppur ancora non ufficialmente.

Per Brad Pitt si tratta di un nuovo grande coinvolgimento dopo che Apple ha acquisito i diritti per un film senza titolo che il regista di “Spider-Man” Jon Watts dirigerà, con Pitt e George Clooney nei panni di due “risolutori”, lupi solitari a cui viene assegnato lo stesso compito.

Chiaramente i nomi di Brad Pitt e di Kosinski lasciano ben pensare sul progetto in corso. Pitt ha vinto un Oscar come attore non protagonista per “C’era una volta a… Hollywood”, mentre per quel che concerne Kosinski c’è grande attesa per “Top Gun: Maverick”, che dovrebbe uscire nelle sale italiane il 26 maggio. Deadline ha inseguito la prospettiva di un accordo con Apple dall’inizio del mese scorso.

Buona la seconda?

Pitt e Kosinski avevano già provato a fare un film di corse insieme dal titolo “Go Like Hell”, dove la star avrebbe interpretato Carroll Shelby. Come già sappiamo, una versione della storia di Shelby è stata poi raccontata in “Ford V Ferrari” con Matt Damon che interpreta Shelby e Christian Bale che interpreta il pilota britannico Ken Miles.

Pitt e Kosinski sono rappresentati da CAA, che ha gestito l’asta. Pitt è anche rappresentato da Brillstein Entertainment Partners.

Roberta Rosella

04/01/2022