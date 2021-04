Downton Abbey 2: arriva il sequel con il cast originale, nelle sale a Natale

Lord e Lady Grantham chiedono il piacere della compagnia degli spettatori nella loro tenuta di campagna dello Yorkshire questo Natale. Sono iniziate infatti le riprese del sequel dell’amatissimo “Downton Abbey”, che arriverà nelle sale il prossimo Natale.

Il ritorno di “Downton Abbey”

Focus Features girerà un sequel del film di successo, a sua volta uno spin-off della lunga serie televisiva. Il cast principale originale tornerà ancora una volta per il secondo film, che ha iniziato la produzione la scorsa settimana e uscirà il 22 dicembre 2021.

Carnival Films di Gareth Neame co-produrrà il film. Oltre al cast originale, Hugh Dancy (“Hannibal“), Laura Haddock (“Guardiani della Galassia“), Nathalie Baye (“Prova a prendermi“) e Dominic West (“The Wire“) si uniranno al cast, offrendo agli spettatori una visione fortemente romanticizzata del buon vecchio sistema di classi inglese insieme a una sana dose di invidia immobiliare.

Il creatore di “Downton Abbey” Julian Fellowes scriverà ancora una volta la sceneggiatura del film, con il vincitore dell’Emmy e del BAFTA Gareth Neame e la vincitrice dell’Emmy Award Liz Trubridge che torneranno a produrre insieme a lui. Simon Curtis (“Marilyn”) dirigerà il sequel.

Le affermazioni dei produttori sul sequel

Il primo film (2019) seguiva la visita alla famiglia Crawley e allo staff di Downton da parte del re e della regina d’Inghilterra. Non è chiaro se un altro illustre personaggio visiterà la tenuta, inviando il personale e la famiglia, seminando così scompiglio.

Gareth Neame, il produttore del film e presidente esecutivo di Carnival Films, ha affermato che il seguito è stato l’antidoto perfetto per un anno e dei cambiamenti terribili.

“Dopo un anno molto impegnativo con così tanti di noi separati dalla famiglia e dagli amici, è un enorme conforto pensare che ci aspettano tempi migliori e che il prossimo Natale ci ritroveremo con i tanto amati personaggi di Downton Abbey”, ha detto.

Anche il presidente di Focus Features Peter Kujawski si è concentrato sui piaceri ristoratori di un ritorno a Downton.

“Non c’è posto migliore come casa per le vacanze e non possiamo immaginare un regalo migliore che riunirsi con Julian, Gareth e l’intera famiglia Downton nel 2021 per riportare a casa i Crawley per i loro fan”, ha detto.

Federica Contini

20/04/2021